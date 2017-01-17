17ÀÏ ¾ÛºÐ¼®¾÷Ã¼ ¿ÍÀÌÁî¾Û¿¡ µû¸£¸é ¸ð¹ÙÀÏ°áÁ¦ISP´Â Áö³ ´Þ ±¹³»¿¡¼ ÃÑ 414¸¸ ¸íÀÌ »ç¿ëÇß´Ù. °°Àº ±â°£ »ï¼ºÆäÀÌ´Â 413¸¸ ¸íÀÌ »ç¿ëÇÏ¸ç µÎ ¹øÂ°·Î ¸¹ÀÌ »ç¿ëÀÚ¸¦ ±â·ÏÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ¿ÍÀÌÁî¾ÛÀº Áö³ 12¿ù ÇÑ ´Þ µ¿¾È Àü±¹ 2¸¸2626¸íÀÇ ¾Èµå·ÎÀÌµå ½º¸¶Æ®Æù »ç¿ëÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Ç¥º»Á¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇß´Ù.
ÀÌ¾î ½ÅÇÑ FAN(272¸¸ ¸í), '¸ð¹ÙÀÏÆ¼¸Ó´Ï'(149¸¸ ¸í), 'Çö´ëÄ«µå'(143¸¸ ¸í), °£Æí ¼Û±Ý 'Åä½º'(123¸¸ ¸í), 'ÆäÀÌÄÚ'(102¸¸ ¸í) µîÀÌ ¿ù 1¹é¸¸ ¸í ÀÌ»ó »ç¿ëÇÑ ¸ð¹ÙÀÏ °áÁ¦ ¾ÛÀÌ¾ú´Ù. º°µµÀÇ ¾ÛÀÌ ¾ø´Â '³×ÀÌ¹öÆäÀÌ'¿Í 'Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ' µî ¼ºñ½º´Â ÀÌ¹ø Á¶»ç¿¡¼ Á¦¿ÜµÆ´Ù.
¿ÍÀÌÁî¾ÛÀº Áö³ ÇÑ ´Þ µ¿¾È ¸ð¹ÙÀÏ °áÁ¦ ¾ÛÀ» 1¹øÀÌ¶óµµ »ç¿ëÇÑ »ç¶÷Àº 1560¸¸ ¸íÀÌ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¸ð¹ÙÀÏ °áÁ¦ ¾Û »ç¿ëÀÚ´Â ÀÛ³â 7¿ù 1069¸¸ ¸í¿¡¼ ±×ÇØ 12¿ù 1560¸¸ ¸íÀ¸·Î 46% Áõ°¡Çß´Ù. ¿ÍÀÌÁî¾Û¿¡ µû¸£¸é °£Æí °áÁ¦ÀÇ È®´ë·Î °ÅÀÇ ¸ðµç °áÁ¦ ¾ÛÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ È®´ëµÆ´Ù.
»ç¿ëÀÚ´ç ¿ù ½ÇÇà È½¼ö°¡ °¡Àå ¸¹Àº ¸ð¹ÙÀÏ °áÁ¦ ¾ÛÀº 241È¸¸¦ ±â·ÏÇÑ ¸ð¹ÙÀÏÆ¼¸Ó´Ï¿´´Ù. Åä½º(79È¸)¿Í Çö´ëÄ«µå(49È¸)µµ ½ÇÇà È½¼ö°¡ ¸¹Àº ÆíÀÌ¾ú´Ù.