[데일리한국 고은결 기자] 카카오와 라인콩코리아는 3D 액션 MMORPG(다중접속역할수행게임) '여명 for Kakao'의 공동 서비스 계획을 13일 발표했다.1분기 중 카카오게임 S를 통해 정식 출시되는 '여명 for Kakao'는 화려한 그래픽과 차별화된 '비히클', 날개, 결혼, 사제 시스템 등이 특징이라고 회사 측은 설명했다.카카오와 라인콩코리아는 공동 서비스 발표를 시작으로 게임 폴리싱, 마케팅 프로모션 등을 진행하며 다음주부터 사전예약에 돌입한다.남궁훈 카카오 게임사업 총괄 부사장은 "이용자들은 '여명 for Kakao'의 화려한 그래픽과 특화된 게임 요소에 재미를 느낄 것"이라며 "국내외 시장에서 역량을 증명한 라인콩코리아와의 파트너십으로 차별화된 MMORPG 경험을 제공할 것"이라고 말했다.박미란 라인콩코리아 지사장은 "'여명 for Kakao'의 성공적인 국내 서비스를 위해 출시까지 모든 역량을 집중할 계획"이라고 강조했다.