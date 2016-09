[데일리한국 고은결 기자] 카카오는 '카카오게임 S'의 다섯 번째 타이틀인 '쿵푸팬더3 for Kakao'의 사전 예약을 실시한다고 20일 밝혔다. 쿵푸팬더3 for Kakao는 인기 애니메이션 영화 '쿵푸팬더'의 IP를 활용한 모바일 액션 MORPG(다중접속역할수행게임)다.이 게임은 영화 속 주요 등장 캐릭터인 포와 타이그리스 등의 액션을 구현했으며 기존 시리즈를 아우르는 스토리를 활용했다. 카카오는 사전 예약 시작과 함께 티저 영상을 공개하고 본격적인 게임 홍보에 나섰다.카카오에 따르면 사전 예약은 오는 20일부터 출시 전까지 진행되며 카카오톡 카카오게임 메뉴의 사전예약 페이지에서 신청할 수 있다. 사전 예약에 참여한 이용자들에게는 '갓백수 이모티콘'을 제공하고 정식 출시되면 게임 재화를 증정한다.친구 10명을 초대한 이용자들에게는 게임 재화와 함께 최상급 동료 캐릭터 '우그웨이 대사부'를 지급하며 추첨을 통해 출시 전 비공개 테스트 참여 기회를 준다. 구체적인 테스트 및 정식 출시 일정은 조만간 공개된다이시우 카카오게임 퍼블리싱 팀장은 "'쿵푸팬더3 for Kakao'는 스크린 속 '쿵푸팬더'의 친근한 캐릭터를 모바일 게임으로 만날 수 있는 웰메이드 게임"이라고 밝혔다.