고려대 KU-KIST 융합대학원 진정일(74) 석좌교수가 나노과학과 나노기술 발전에 대한 공로를 인정받아 유네스코 메달을 받는다고 고려대가 19일 전했다.한국인이 나노과학 분야와 관련한 '나노과학·나노기술 발전' 유네스코 메달(Unesco Medel 'For the Development of Nanosciences and Nanotechnologies')을 받은 것은 처음이다.2010년 제정된 이 메달은 매년 나노과학·나노기술 발전을 촉진한 과학자·공인·단체에 주어진다. 이전 수상자로는 노벨 물리학상 수상자들인 이사무 아카사카 일본 나고야대 교수와 조레스 알페로프 러시아 로페 물리과학연구소 박사 등이 있다.진 교수에 대한 메달 시상식은 다음 달 11일 프랑스 파리 유네스코 본부에서 열린다.