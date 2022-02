홍정표 기자

[데일리한국 홍정표 기자] 신라스테이는 환경 보호와 에너지 절약에 동참하는 ‘그린 호캉스’ 패키지를 선보인다고 18일 밝혔다.그린 호캉스 패키지는 ‘노 플라스틱, 노 카(No Plastic, No Car)’를 콘셉트로 한다. 패키지 이용객에게 신라스테이 텀블러와 친환경 성분의 마스크팩을 제공하고 대중교통을 이용해 호텔을 방문하는 고객에게는 미니바 혜택을 제공한다.신라스테이 서울권 호텔에서 선보이는 ‘신라 그린 스테이(Shilla Green Stay)’ 패키지는 대중교통 이용 전용 상품으로 에너지 절약과 플라스틱 줄이기를 실천, 비건 아이템을 체험해 볼 수 있는 상품이다.패키지 이용객에게는 신라스테이 텀블러와 친환경 비건 코스메틱 브랜드 ‘에이스노’의 마스크팩을 기프트로 준다. 또한 텀블러를 지참한 고객에게는 이탈리아 코바 커피 1잔을 테이크 아웃으로 제공한다.패키지는 △객실(1박) △신라스테이 텀블러(1개) △코바 커피 △에이스노 레스큐 비건 마스크팩(5매)로 구성됐다. 내달 말일까지 신라스테이 광화문, 마포, 서대문, 역삼, 서초, 삼성에서 만나볼 수 있다. 패키지는 도보 이용객 전용으로, 주차 시설 이용이 제한된다.한편, 신라스테이 울산의 ‘워킹 인더 시티(Walking in the City)’ 패키지 역시 도보 이용객 전용 패키지로, 주차 시설 이용에 제한이 있는 대신 음료, 주류, 스낵 등을 이용할 수 있는 미니바 혜택과 객실 무료 업그레이드 혜택이 제공된다.패키지는 △객실(1박) △프리미어 스탠다드 무료 업그레이드 △신라스테이 텀블러(1개)로 구성됐으며, 오는 6월까지 신라스테이 울산에서 만나볼 수 있다.