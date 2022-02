입구부터 후방 공간까지 과감한 투자로 '전면 리뉴얼'

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 창립 25주년을 맞은 홈플러스가 간석점을 '메가 푸드 마켓'(Mega Food Market)으로 리뉴얼 오픈했다고 17일 밝혔다.메가 푸드 마켓은 먹거리 상품을 강화하기 위해 매장의 절반 이상을 먹거리에 할애하며 '대형마트=신선하고 다양한 먹거리'라는 공식을 고객의 머리 속에 뿌리깊게 각인시킨다는 계획이다.메가 푸드 마켓은 식품의 비율을 크게 높이며 그 이름에 걸맞게 매장 입구부터 파격적인 변신을 시도했다.매장 입구에서 즉석 샐러드 코너 '프레시 투 고'(Fresh to go)가 가장 먼저 눈에 띈다. 고객이 직원과 소통하며 원하는 재료를 골라 나만의 '커스텀 샐러드'(Custom Salad)를 구매할 수 있다.이 곳을 메가 푸드 마켓 대표 공간으로 구성하기 위해 매일 배송되는 제철 채소를 점포에서 바로 세척해 준비하고 전문가들과 함께 개발한 레시피와 30여 개 토핑으로 고급 샐러드 전문점에 못지 않은 메뉴를 준비했다.바로 옆에는 베이커리 '몽블랑제'(Mon Boulanger)를 카페와 함께 만날 수 있다. 고소한 빵 냄새를 맡으며 쇼핑을 시작할 수 있으며, 단순히 빵을 만들고 포장해 진열하는 일반 대형마트와 달리 전문 베이커리처럼 고객이 트레이를 들고 다양한 종류의 빵을 고를 수 있는 구조로 개편했다.홈베이킹 트렌드에 맞춰 냉동생지존도 구현했으며 시그니처 크로와상, 바게트, 시나몬롤 냉동생지 등 총 9종의 상품을 선보인다. 강릉 유명 로스터리 '박이추 커피'까지 구매할 수 있어 향긋한 커피와 쇼핑을 함께 즐길 수도 있다. 간석점 단독으로 특별 개발한 돌을 닮은 '간석(間石)찰빵'도 판매한다.매장 입구에서 신선식품이 아닌 즉석식품 코너가 전개되는데, 이른바 '핫한' 메뉴를 모두 모았다. 입구부터 '푸드 투 고'(Food to go) 코너가 전개되며 100여 종의 상품이 이어진다.매장 입구에 눈에 띄는 변화는 또 있다. 국내 유일의 유기농 우유 아이스크림과 요거트를 판매하는 '범산목장' 카페를 전면 배치했다. 이 또한 디저트와 함께 쇼핑을 시작하는 고객 즐거움을 위한 조치다.프리미엄 방앗간 콘셉트인 '정성방앗간'에서는 유명산지의 쌀과 통참깨를 즉석에서 도정하고 추출해 최상 수준의 신선함을 전달하고, 전통식품 인증을 받은 명인이 만든 양파소금과 고추씨기름 등 요리의 맛과 품격을 높일 프리미엄 전통식품도 추가로 선보인다.즉석 가정식 반찬 코너인 '삼청동식탁'에서도 보리굴비, 연잎영양밥, 제철김치인 봄동겉절이 등의 새로운 메뉴를 더해 보다 다양한 맛을 선보이는 공간으로 꾸몄다.과일 코너는 120여 종의 상품을 선보이며 다양한 품종과 압도적인 크기를 자랑한다. 먼저 과일 매대를 전면 교체해 다양한 과일을 보다 풍성한 상태로 진열해 고객들이 고를 수 있게 했다. 두리안, 코코넛생과, 킹망고 등의 열대과일과 신품종 과일인 불수감, 하귤 등을 선보인다.최근 고객들 사이에서 인기가 높은 레스 스타 토마토와 편이컵과일 5종을 새로 선보인다. 열대과일 존에서는 즉석에서 파인애플을 잘라서 포장해주는 '즉석 파인애플 컷팅기'도 들여놨다.채소 코너 역시 샐러드를 선호하는 고객 트렌드에 따라 샐러드 채소를 다양화했다. 버터헤드레터스, 카이피라, 이자트릭스, 프릴아이스 등 실내 수경 재배가 가능한 채소류를 '스마트팜' 코너에서 만나볼 수 있고, 이를 바로 구매할 수 있도록 했다.축산 코너는 '더 미트 마켓'(The Meat Market)이라는 이름과 함께 가장 큰 변화를 시도했다. 과거에는 단순히 육류 상품이 나란히 진열돼 있는 것이 전부였다면 이제는 매대 뒤로 고급 스테이크 레스토랑에서 볼법한 냉장 숙성고가 위치해 있고 그 안에서 소분 작업 전의 통고기가 보관된다.'오더메이드 존'((Made to Order)에서는 프리미엄 흑소 브랜드 '1855'와 항공직송 토마호크, T본, L본 스테이크를 주문 즉시 고객이 원하는 방식으로 손질해 제공하는 '고객 맞춤형 서비스'를 제공한다.수산 코너는 최근 '홈파티' 문화로 인기가 높았던 킹크랩, 랍스터 외에도 항공직송으로 더 신선한 던지니스 크랩도 선보인다. 랍스터에 비해 살 함량이 20% 이상 많고 쫄깃한 식감과 고소한 맛을 자랑하는 크레이 피쉬도 선보인다. 기존 찜 서비스 외 손질 서비스까지 제공할 예정이다.모든 간편식 상품을 하나로 통합한 배치도 눈길을 끈다. '다이닝 스트리트'(Dining Street)라는 간판이 붙어있는 이 곳에서 상온부터 냉장, 냉동 등 700여 종의 간편식 상품이 펼쳐진다. 유명 맛집의 레시피를 그대로 담은 RMR 50여 종까지 구성해 고객은 이 곳에서 간편식 '원-스톱 쇼핑'을 즐길 수 있다.다이닝 스트리트 옆 '인터내셔널 푸드'(International Food) 코너에서는 전 세계 소스류를 집대성했다. 상품 수를 기존 300여 개에서 대형마트 최다 수준인 700여 개까지 늘린 덕에 이른바 '이 곳에 없는 소스는 아직 통관을 하지 못한 것'이라는 우스갯소리까지 나올 정도로 다양하게 구성했다.메가 푸드 마켓을 이루는 양대 축은 '다채롭고 신선한 먹거리'와 '고객에게 다양한 경험을 제공하는 전문관'이다. 신선식품에 많은 공간을 할애한 만큼 가공식품과 일상용품, 가전, 패션용품 코너에서는 '선택과 집중' 전략을 활용했다.와인 코너는 프리미엄 전략을 선택했다. '더 와인 셀러'(The Wine Cellar)로 이름 붙인 매장에서 약 1200종의 와인을 선보인다. 입문용 와인부터 애호가들을 위한 프리미엄 와인, 최근 새롭게 각광받는 내추럴 와인과 포트와인 등을 다채로운 구색을 선보인다.위스키 코너 역시 새로운 상품들을 대폭 선보인다. 싱글몰트를 중심으로 위스키 16여 종을 선보인다. 대형마트에서는 값싼 술만 팔린다는 고정관념을 과감하게 돌파한 상품 구성으로, 늘고 있는 '홈술족'을 매장으로 이끌 것으로 기대된다.주방용품은 기존 대규모 행사상품 매대가 위치하고 있던 자리에 고급스러운 느낌의 '키친웨어'(Kitchenware) 코너를 마련하고 휘슬러, 덴비, 롯찌 포트메리온, 루미낙, 쯔비벨무스터, 후이첸로이터 등 미국 및 유럽의 인기 브랜드 40여 개를 한 데 모았다.키친웨어 앞 쪽 공간에는 주로 백화점 팝업스토어로 입점하는 생활용품 브랜드 까유(KAYU)를 대형마트 최초로 유치해 이색적인 장면을 연출했다.완구 매장은 고객이 조금이라도 더 머물 수 있도록 체험형 전문매장 '토이 어드벤처 랜드'(Toy Adventure Land)로 구성했다. 완구를 매대에 나란히 진열한 일반 매장과 달리 레고, 건담, 실바니안 등 인기 완구를 중심으로 캐릭터 특화존을 구성하고 체험할 수 있는 공간을 마련했다.간석점의 가전 매장은 홈플러스 최초로 '일렉트로닉스 라운지'(electronics LOUNGE)라는 이름이 붙었다. 삼성전자와 LG전자 매장이 대규모로 구성됐을 뿐 아니라 브람스 안마의자부터 쿠쿠, 쿠첸, 위니아딤채, 테팔, 필립스, 드롱기 등 다양한 브랜드의 가전제품을 구매할 수 있다.홈인테리어 코너에서는 DIY상품과 조명용품을 늘렸다. 셀프 홈인테리어 트렌드에 발맞춰 DIY 브랜드 10개 사와 함께 셀프 시공에 필요한 모든 것을 제공하는 DIY 전문 매장으로 탈바꿈했다.계속 늘어나고 있는 캠핑 수요를 겨냥해 주요 캠핑용품도 확충했으며 매장 내에 샘플을 전개해 만져보고 살 수 있도록 체험공간을 만들었다. 자동차용품은 불스원 전문 브랜드매장 구성과 함께 소낙스, 필립스, 굿이어 등 다양한 해외 브랜드 존을 추가로 구성해 고객 선택의 폭을 넓혔다.패션잡화에서도 해외 유명 프리미엄 이너웨어 브랜드 캘빈 클라인, 휴고 보스, 엠포리오 아르마니, 폴로, 타미 힐피거 등 다양한 글로벌 인기 브랜드 남성 언더웨어 상품을 선보인다. 원더브라의 다양한 스포츠브라 상품도 선보이며 다양한 패션 이너웨어를 고객들에게 제안한다는 계획이다.고객에게 더 다양한 체험과 즐길 거리 제공을 위해 몰(Mall) 공간도 확충했다. 대형마트 공간의 효율화를 통해 생활용품 브랜드 '모던하우스'를 새로 입점시켰다. 이로 인해 고객은 메가 푸드 마켓에서 먹거리 쇼핑을, 모던하우스에서 다양한 생활용품을 구매할 수 있게 됐다.'현대자동차 캐스퍼 쇼룸'도 운영하고 있다. 국내 최초로 온라인 판매하는 차량인 만큼 실제 차량의 외관과 내부 모습을 확인하려는 고객들의 많은 방문이 이어지고 있다. 앞으로도 앵커 테넌트를 다수 유치해 고객에게 차별화된 체험 공간과 쾌적한 쇼핑 환경을 제공한다는 계획이다.후방 공간에 마련된 '후방 피킹 존'은 홈플러스 올라인(All-line, Online과 Offline의 합성어) 비즈니스의 완성도 높은 모습을 확인할 수 있다. 이를 통해 피커(Picker)들이 온라인 고객이 주문한 상품을 매장에서 피킹해 후방으로 가져오는 동선을 대폭으로 줄였다.홈플러스는 메가 푸드 마켓을 연내 17개 이상으로 확대한다는 계획이다. 다음 달까지 인천 청라점, 송도점, 작전점, 인하점, 가좌점까지 리뉴얼 작업을 완료하며 인천을 메가 푸드 마켓의 메카로 만들겠다는 방침이다.수도권 시장 선점을 위해 서울 상암동에 위치한 홈플러스 월드컵점 역시 메가 푸드 마켓으로 이날 리뉴얼 오픈한다.이제훈 홈플러스 사장은 "앞으로도 이 같은 매장을 지속 확대해 홈플러스가 앞으로 유통시장을 선도할 수 있도록 노력할 것은 물론이고, 과감한 투자를 통해 온라인 비즈니스와의 시너지까지 높일 수 있는 모델을 만들어갈 것"이라고 말했다.