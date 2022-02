제휴사 앱 접근도 허용

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 위메프는 메타데이터 기반 쇼핑 플랫폼 '메타쇼핑'의 제휴 수수료를 0%로 변경한다고 10일 밝혔다.웹페이지 연결만 지원하고, 앱 접근은 허용하지 않는 정책을 유지해온 기존 메타커머스와 차별화를 진행, 제휴 쇼핑몰과 이용자 모두가 만족하는 플랫폼이 되겠다는 목표다.일반적으로 메타커머스는 제휴 쇼핑몰에 2~8% 안팎의 수수료를 부과하고 있다. 메타커머스를 통해 해당 쇼핑몰로 유입된 소비자가 상품을 구매하면 일정 비율의 매출 수수료(CPS; Cost Per Sale)를 받거나, 이용자 유입에 따른 연결 수수료(CPC; Cost Per Click)를 받는 방식이다.반면 위메프는 고객 유입, 매출 발생에 따른 비용을 제휴 쇼핑몰로부터 받지 않는다.메타커머스 최초로 애플리케이션(이하 앱) 접근도 지원한다. 제휴 쇼핑몰은 메타쇼핑을 통해 유입된 이용자의 연결 페이지를 웹과 앱 가운데 선택할 수 있다.위메프는 앞서 1분기 중 오픈 예정인 D2C(Direct to Customer) 서비스를 브랜드사에 무료로 제공하겠다는 방침을 밝혔다. D2C 서비스는 이용자들이 위메프에서 브랜드의 공식홈페이지(자사몰) 쇼핑 콘텐츠를 손쉽게 확인하고, 곧바로 구매까지 진행할 수 있는 '원스톱' 솔루션이다.메타쇼핑에서도 제휴 쇼핑몰의 비용 부담을 없애고 이용자 접점을 확장함으로써 제휴 기업들과 이용자들 사이를 잇는 연결고리 역할에 충실하겠다는 계획이다.