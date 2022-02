자기다움 완성하는 올해 위한 용기·응원 메시지

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 코오롱인더스트리FnC 부문 '쿠론'이 모델 신민아와 함께한 2022년 봄, 여름 'I Am Couronne' 캠페인을 공개한다고 9일 밝혔다.I Am Couronne 캠페인은 베이직하고 클래식한 브랜드 고유의 감성을 전달하면서 자신감 있는 여성상을 반영한 쿠론의 아이덴티티 스타일을 제안하고자 기획됐다.쿠론은 2022년 S/S 캠페인 테마로 'I Am Couronne : FACE ME, 2022 PORTRAIT'를 선정했다. 올해를 자기다움을 완성하는 시기로 삼으며, 지나치기 쉬운 나의 오늘과 지나쳤던 어제를 돌아보며 모든 여성들이 내면을 천천히 들여다보길 바라는 용기와 응원의 메시지를 담았다.쿠론은 자기다움을 완성하는 시작으로 활력을 주는 활동을 찾고, 나의 다양한 모습들을 즐기며 스스로에게 끊임없이 질문하며 더 나은 미래를 그려보는 과정을 캠페인을 통해 제안하고자 한다.캠페인 공개와 함께 쿠론은 S/S 시즌을 맞아 다가오는 따뜻한 봄을 준비하는 다양한 신제품을 출시한다. 첫 번째로 선보이는 머스크(Musk) 백은 격자무늬 엠보 가죽이 적용된 부드러우면서도 가벼운 제품이다.핸드폰, 파우치, 지갑 등이 수납 가능한 실용적인 사이즈의 미니 크로스백으로, 화보 속 모델 신민아와 같이 진주참 장식을 포인트로 주거나, 웨빙 스트랩을 교체해 스타일링하면 멋스러운 연출이 가능하다.두 번째 릴리(Lily) 백은 여성스럽고 고급스러운 볼륨감이 특징인 제품이다. 토트백으로 착용할 수도 있고, 탈 부착이 가능한 스트랩을 매치하면 숄더백으로 변신 가능해 포멀하면서도 캐주얼한 룩에 두루 어울린다.클래식한 쿠론의 로고가 새겨진 스카프로 백 핸들에 포인트를 주면 생동감을 불어 넣어줄 수 있다. 일리안(Lilane) 백은 하프 싸개 장식이 포인트인 미니멀하고 컴팩트한 디자인이 특징이다.쿠론의 캠페인 및 신제품에 대한 자세한 정보는 공식 온라인 사이트 코오롱몰과 공식 SNS 인스타그램에서 만나볼 수 있다.