라이브커넥트 통해 온라인 동시 송출

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] LUCY(루시)가 단독콘서트 'Connect with LUCY'를 다음 달 5일 오후 3시, 7시 노들섬 라이브하우스에서 온라인과 오프라인 동시 개최한다고 8일 밝혔다.Connect with LUCY는 코로나19 환자 치료를 위해 혼신의 힘을 다하고 있는 의료진들에게 깊은 감사를 표하며, 장기화 된 코로나 사태로 의료진들의 지친 마음을 위로하고자 국내 병원 10개를 지정해 2000명의 의료진들에게 온라인을 통해 공연실황을 무료로 관람할 수 있도록 했다.밴드 루시(신예찬·최상엽·조원상·신광일)는 최근 첫 단독콘서트 'LUCY ISLAND: First Landing'(루시 아일랜드: 퍼스트 랜딩)과 두 번째 단독콘서트 'All kind of'를 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 이어가며 밴드의 세대교체를 이뤄나가고 있다.콘서트의 티켓은 오는 10일 오후 2시에 오픈될 예정이며, 온라인 티켓은 인터파크와 라커스(LAKUS) 홈페이지, 오프라인 티켓은 예스24와 노들섬 사이트에서 판매된다.