티셔츠, 팬츠, 파자마, 속옷 등 30여 종 출시

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 신세계인터내셔날 자주가 '코튼 메이드 인 아프리카'의 독점 라이선스를 확보하고 총 30여 종의 관련 제품을 출시한다고 7일 밝혔다.코튼 메이드 인 아프리카(Cotton made in Africa)는 지속 가능한 면화 생산을 위해 아프리카 농부들에게 다양한 지원을 해주는 국제 표준이다.자주는 일회성이 아닌 지속적인 CmiA 인증 면화 도입을 통해 고품질의 친환경 제품을 고객들에게 선보이고, 나아가 아프리카 면화 생산 지원과 환경 보호, 지역 농민들의 생활 환경 개선에 앞장설 계획이다.이달 티셔츠와 팬츠, 파자마 등 30여 종의 상품을 시작으로 올 봄 총 100여 종의 CmiA 라벨 제품을 선보인다.대표 제품인 'BETTER 코튼 스트레치 파자마상하세트'는 지난해 자주에서 가장 많이 팔린 제품 1위인 '코튼 스트레치 파자마'를 재해석한 제품이다. 한국인의 체형에 맞춘 최적화된 사이즈와 부드러운 감촉, 우수한 신축성이 특징이다. 제품에 부착돼 있는 단추는 버려진 페트병을 재활용해 만들었다.'BETTER 코튼 라운드넥 반팔 티셔츠', 'BETTER 코튼 스트레치 보트넥 긴팔 티셔츠', 'BETTER 코튼 올데이 긴팔 원피스' 등 실생활에서 자주 입을 수 있는 다양한 라운지웨어도 출시했다.CmiA 면화는 WHO 등 엄격한 국제 규정에 따라 유해한 살충제나 농약을 사용하지 않는 NON-GMO다. 사람이 손으로 채취해 불필요한 자연 훼손을 방지하며, 아프리카의 자연강수를 활용해 일반 면화가 1kg 당 평균 1563ℓ의 물을 사용하는데 비해 2ℓ 남짓의 물만으로도 재배가 가능하다.온실가스 배출량 또한 일반 면화보다 수확량 1톤을 기준으로 최대 13% 줄여 전 세계 평균 탄소 배출량을 줄이는 데 기여하고 있다.CmiA는 지속 가능한 면화 재배를 위해 환경 보호 외에도 사회적 책임을 다하고 있다. 남녀 평등, 아동 노동 착취 금지, 농업 기술 및 교육을 지원하고 있으며, 라이선스 수익금은 아프리카 현지 농민들이 경제적, 사회적으로 보다 나은 삶을 살 수 있도록 재투자하고 있다.