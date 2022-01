최성수 기자

[데일리한국 최성수 기자] ‘디지털 전환’이 렌털 업계의 주요 화두로 떠올랐다. 코로나19가 길어지면서 비대면 소비 추세가 확산됐고, 온라인에 익숙한 MZ 세대가 새로운 소비 주체로 떠올랐기 때문이다.코웨이는 지난해 1월 통합 IT 전담조직인 DX(Digital Transformation)센터를 신설하며 디지털 전환에 박차를 가하고 있다.DX센터는 기존 IT 부서를 확대 재편한 조직으로 IoT, AI 등 첨단 기술을 접목한 제품과 서비스 플랫폼을 구축하는 역할을 담당하고 있다. 코웨이는 DX센터를 신설한 뒤 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 머신러닝, 클라우드 등 IT 관련 인력을 대거 채용하기도 했다.DX센터 출범 후 코웨이의 디지털 혁신을 가장 잘 살펴볼 수 있는 부분은 제품이다.최근 코웨이는 주요 제품에 IoT, AI 등 IT기술을 접목해 다양한 스마트 기능을 탑재하고 있다. 대표적으로 노블 정수기 시리즈는 AI, IoT 등 혁신 IT 기술이 적용됐다.이 시리즈는 AI 스마트 진단으로 정수기의 현재 상태와 진행 상황, 이상 여부 등을 감지해 음성으로 안내해 준다. 또한 아이오케어(IoCare) 모바일 앱을 이용해 정수기 사용 현황, 필터 및 유로 교체일, 제품 이상 현황 등의 정보를 확인할 수 있으며 필요시 외부에서 원격으로 제품을 조작할 수도 있다.노블 정수기 시리즈는 국내 정수기 최초로 한국표준협회 ‘AI+’ 인공지능 품질 인증을 획득하며 기술력을 인정받기도 했다.코웨이의 디지털 전환 노력은 제품 외에도 ‘온라인 자사몰 코웨이닷컴’, ‘AR 카탈로그 앱 서비스’ 등 다양한 디지털 혁신으로 이어졌다.최근 코웨이는 기존 공식 홈페이지를 전면 개편한 코웨이닷컴을 새롭게 선보였다.코웨이닷컴은 코웨이 제품을 쉽고, 간편하게 렌털 및 구매할 수 있도록 커머스 기능을 강화한 온라인 공식 자사몰로 고객의 라이프 스타일에 따른 제품 검색과 맞춤형 제품 추천 기능을 통해 소비자가 원하는 제품을 쉽고 빠르게 제안한다. 제품 비교부터 렌털 계약까지 원스톱 쇼핑이 가능해 간편하게 코웨이 제품을 구매할 수 있다.코웨이는 지난달 비대면 환경에서 고객 체험 활동을 강화하고 편의성 높은 구매 환경을 제공하는 차원에서 AR 카탈로그 앱을 선보이기도 했다. AR 카탈로그는 스마트폰 앱을 통해 코웨이 상품을 미리 배치해 보고 우리 집 인테리어와 어울리는지 체험해 보는 서비스다.전용 앱 설치 후 AR 제품 메뉴에서 관심 있는 제품을 선택해 이용해 볼 수 있다. 사용자가 원하는 장소에 스마트폰을 비추면 화면에 3D로 구현된 제품 이미지가 생성된다. 사용자는 모바일 화면에서 제품 위치를 조정하며 배치해 볼 수 있다. 제품 색상 변경과 함께 최대 3가지 제품을 배치해 비교할 수 있어 공간에 어울리는 제품을 보다 직관적으로 살펴볼 수 있다.코웨이는 지속적인 디지털 전환 활동을 바탕으로 업계 트렌드를 만들어내고, 리더 자리를 더욱 공고히 해나갈 방침이다.코웨이 관계자는 “모든 영역에 걸쳐 IT 기술을 접목해 새로운 가치를 만드는 데 집중하고 있다”며 “앞으로도 상품·서비스·디자인 혁신과 함께 빠른 디지털 전환을 통해 기업 경쟁력을 한층 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.