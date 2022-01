각자 다양성 나타낸 다채로운 컬러 적용

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 한국필립모리스가 '다양성'과 '포용'의 콘셉트를 적용한 '아이코스 3 듀오 위 에디션'(IQOS 3 DUO We Edition)을 출시한다고 19일 밝혔다."다양성을 존중하는 우리, 차이를 포용하는 우리, 우리는 아이코스"라는 메시지와 함께 선보이는 한정판 아이코스 3 듀오 We Edition은 과감한 터코이즈 컬러 바디와, 독특한 테라조 패턴의 도어커버가 돋보이는 게 특징이다.한정판 아이코스 3 듀오 We Edition에는 한정판 제품의 컬러와 패턴을 동일하게 적용한 아이코스 액세서리 도어 커버 1종과 한정판 홀더 캡 4종도 추가했다.옐로우, 블루, 오렌지, 퍼플 네 가지 색상으로 구성된 홀더 캡은 각각 '어울리다'(We Belong), '하나되다'(We Unite), '기념하다'(We Celebrate), '포용하다'(We Embrace) 등 저마다의 의미를 담고 있다.한정판 아이코스 3 듀오 We Edition과 한정판 액세서리는 아이코스 공식 온라인 스토어와 아이코스 공식 판매처(공식 오프라인 스토어, 일렉트로마트·이마트 내 아이코스 스토어, 아이코스 코너샵), 아이코스 공식 카카오 스토어에서 만나볼 수 있다.백영재 한국필립모리스 대표는 "이번 We Edition 캠페인을 통해 많은 성인 고객들이 우리의 '담배연기 없는 미래'에 함께 할 수 있길 바란다"고 말했다.