천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 롯데·신세계·현대백화점이 내년 1월 2일부터 16일까지 일제히 신년 정기세일에 돌입한다. 새해를 맞아 다양한 이벤트와 폭넓은 할인으로 고객들을 사로잡아 매출을 끌어올린다는 계획이다.31일 백화점업계에 따르면 롯데백화점은 'My Bucket List 2022' 등 신년 테마를 이용한 다양한 이벤트와 할인혜택을 제공한다.여성·남성패션, 잡화, 리빙 등 전 상품군에 걸쳐 참여 브랜드에 따라 10~30% 세일을 진행하며, 국내외 유명 의류 브랜드의 2021년 가을, 겨울 상품을 할인 판매하는 시즌 오프도 연다.설화수, 오휘·후, 랑콤, 입생로랑 등 약 20개 유명 화장품 브랜드가 참여하는 '뷰티 페어'와 해외 유명 브랜드의 F/W 시즌 오프, 인기 브랜드 겨울 의류 행사 및 브랜드별 고객 초대회 등 다양하게 준비했다.또한 매일 2022명에게 세일 기간 사용할 수 있는 패션 금액 할인권 선착순 증정 프로모션을 진행하고, 새로운 목표를 세우는 고객들을 위한 이벤트도 개최한다.신세계백화점은 'NEW YEAR NEW HOPE'라는 이름으로 총 270여 개의 브랜드가 참여하는 신년 첫 정기세일을 선보인다.남성·여성 패션 상품을 최대 70% 할인율로 만날 수 있으며, 해외 유명 브랜드 시즌오프도 가세해 신년 세일 분위기를 더한다. 기존 명품 의류와 가방 등 잡화는 물론, 2030이 선호하는 스니커즈, 패션 소품도 합리적인 가격에 판매한다.비대면 쇼핑에 익숙한 MZ 세대를 겨냥한 라이브 방송도 이어간다. 총 10여 개의 패션·스포츠 브랜드의 겨울 인기 상품을 소개한다.모바일 앱에서는 포춘쿠기 이벤트를 펼친다. 패션장르 단일 브랜드 30만원 이상 구매 시 사용 가능한 7~30% 사은행사 참여권, 전문식당가와 푸드플라자에서 1만원 이상 구매 시 사용 가능한 5000원 할인권 등 추첨을 통해 다양한 혜택을 제공한다.현대백화점은 '2022 the Happiness'를 테마로 신년 정기 세일을 진행한다.패션·잡화·리빙 등 전 상품군에서 총 350여 개 브랜드가 참여해 신상품을 최초 판매가보다 10~30% 할인해 판매한다.해외 유명 브랜드의 F/W 시즌오프도 진행된다. 100여 개 브랜드가 참여해 2021년 가을, 겨울 상품을 정상가보다 10~50% 할인된다.'새해 경품 이벤트'도 연다. 점포별 이벤트 장소에 설치된 QR코드를 휴대폰 카메라로 스캔한 뒤, 이벤트 페이지에서 원하는 경품을 선택해 응모하면 된다.업계 관계자는 "한 해 소비의 '바로미터'로 불리는 신년 정기 세일 기간 다양한 프로모션과 마케팅을 집중해 소비 심리를 살릴 계획"이라고 말했다.