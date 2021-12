에몬스, 커스텀 옷장 등 4개 제품 '핀업 디자인 어워드' 본상 수상

최성수 기자

[데일리한국 최성수 기자] 에몬스는 ‘2021 핀업 디자인 어워드(PIN UP Design Award)’에서 총 4개 제품이 본상을 수상 했다고 22일 밝혔다.에몬스는 이번 선정으로 24년 연속 선정이라는 성과를 거뒀다고 설명했다.한국산업디자이너협회에서 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 핀업 디자인어워드는 정부 공식 인정대회로서 1997년 한국산업디자인상에서 시작해 2008년 핀업 디자인어워드로 명칭을 바꿔 제품 및 서비스 공공디자인 등 종합적인 카테고리로 우수디자인을 선정하고 있다.에몬스의 커스텀 옷장 시리즈와 레이어드 홈오피스 시리즈는 가구·인테리어용품디자인 부문에서 본상인 핀업 베스트 100(PIN UP BEST 100)에 선정됐으며, 위브릭 보니타 F003 소파, 워너비 헤르메스 소파는 파이널리스트(FINALIST)로 선정됐다.핀업 베스트 100을 수상한 커스텀 옷장 시리즈는 UV-ABD(Anti-Bacteria Dust) 기능성 마감재를 적용한 모듈형 옷장 시리즈로 긴옷장, 2단 서랍 옷장, 3단 서랍 옷장, 일체형 화장대장, 반장, 거울장, 인출 화장대장, 가방장 등 다양한 모듈로 구성돼 다양한 니즈에 맞춤 설계가 가능한 커스터 마이징 옷장이다.커스텀 옷장 시리즈는 최근 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관한 '2021 우수디자인(2021 Good Design Award)상품'에서 선정되기도 했다.모듈형 홈오피스 시리즈 ‘레이어드’, 유니크한 라운드 디자인에 프랑스 이지프랑 패브릭 원사를 사용한 기능성 패브릭 소파 ‘위브릭 보니타 F003', 다양한 컬러와 사이즈 선택으로 커스터 마이징이 가능한 하이백 기능성 소파 ‘워너비 헤르메스’ 등도 본상을 수상했다.에몬스 홍보실 노현관 부장은 “이번에 거둔 성과들은 소비자 기호의 변화를 읽고 한발 앞선 디자인 개발에 주력해 온 결과”라고 말했다.