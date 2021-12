최성수 기자

[데일리한국 최성수 기자] 코웨이는 내년 1월 5일부터 8일까지 미국 라스베이거스에서 개최되는 가전·정보기술전시회 ‘2022 CES(Consumer Electronics Show)’에 참가한다고 15일 밝혔다.CES는 전미소비자기술협회(CTA) 주관으로 매년 1월 개최되는 가전전시회다. MWC(Mobile World Congress), IFA(Internationale Funkausstellung)와 함께 세계 3대 전자 및 IT 전시회로 인정받고 있다.‘2022 CES’ 코웨이 부스는 ‘We innovate for your better life’라는 콘셉트로 꾸며지며, 코웨이가 제시하는 새로운 혁신 기술이 가져올 일상의 변화 및 라이프스타일을 선보일 예정이다.이번 코웨이 전시장에서는 내년 국내 및 해외 시장을 이끌 △정수기 △공기청정기 △매트리스 등 혁신 제품과 함께 새로운 일상을 제시할 스마트 기술 등을 공개한다.코웨이는 2022 CES에 앞서 ‘2022 CES 코웨이 브랜드 사이트’ 한글 및 영문 버전을 오픈했다.△2022 Coway CES △Coway X BTS △비즈니스 △현장 이벤트 소개 등 사전 정보 교류를 통해 국내외 참관객들과의 소통을 넓혀 나간다는 계획이다.브랜드 사이트에서는 코웨이 전시 콘셉트 및 전시 존을 미리 볼 수 있는 사전 티저 영상을 공개할 예정이다. CES 전시 방문을 위한 비즈니스·미디어 미팅 등록 및 참관객 사전 등록도 가능하다.코웨이는 “이번 2022 CES를 통해 국내 시장을 선도해 온 30년의 차별화된 기술과 디자인 노하우를 바탕으로 미래 글로벌 시장을 선도할 라이프 솔루션의 혁신을 선보일 예정”이라고 말했다.