고객 40만 명 참여해 1~7단계 보기 중 레시피 선택

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 스타벅스커피 코리아가 고객이 직접 선택한 레시피로 만든 샌드위치인 '별의 별 샌드위치'를 전국 매장에서 선보인다고 2일 밝혔다.별의 별 샌드위치는 대고객 푸드 개발 이벤트인 'YES or NO 샌드위치' 이벤트를 통해 탄생한 푸드로, 약 40만 명의 고객이 참여해 1~7단계마다 제시된 보기 중 직접 원하는 레시피를 선택해 완성됐다.다양한 식감과 달콤한 풍미를 느낄 수 있는 샌드위치로, 1단계 식빵, 2단계 후라이드 치킨, 3단계 베이컨, 4단계 로메인, 5단계 모차렐라 치즈, 6단계 크레이지 갈릭 맛, 7단계 치즈 소스 등 고객이 선택한 총 7가지의 레시피로 만들어 의미를 더했다.샌드위치 이름 역시 푸드 네이밍 공모를 통해 선정됐으며, 스타벅스의 상징이자 고객에게 다양한 혜택을 제공하는 '별'의 의미와 함께 고객의 선택으로 여러 재료가 어우러진 세상에 단 하나뿐인 특별한 샌드위치라는 의미를 담았다.스타벅스는 이번 별의 별 샌드위치 출시를 기념해 이날부터 오는 8일까지 스타벅스 리워드 전 회원을 대상으로 최대 6개의 별을 증정하는 추가 별 적립 이벤트를 진행한다.