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◇부회장 승진

△김준

◇임원 신규 선임

< SK이노베이션 >

△김진웅 I/E소재연구센터장 △임종호 Platform기술센터장 △권영수 ESG추진담당 겸 이사회사무국장 △이우현 재무2담당 △박재한 구매담당 △이성용 IP전략담당 △김정민 경영전략담당 △선우성윤 Compliance담당 △김우경 PR담당 △김진택 mySUNI 구성원확대담당리더 △이주영 mySUNI SK경영경제연구소 PD

< SK에너지 >

△배정한 미래Design Center임원 △홍양평 미래Design Center임원 △이주현 미래Design Center임원 △이선화 중부사업부장 △이재철 석유3공장장 △이종석 동력공장장 △윤보성 기계·장치·검사실장 △김범수 Reliability실장 △현재범 CLX문화혁신실장 △박정원 CLX대외협력실장

< SK지오센트릭 >

△이종혁 Green Biz추진 Group담당 △송화석 경영기획실장 △문광빈 G2 Tech.센터장 △조재성 Packaging사업부장

< SK루브리컨츠 >

△허정욱 경영기획실장

< SK트레이딩인터내셔널 >

△강경식 원유사업부장 △김태진 FO/Bunkering사업부장

< SK아이이테크놀로지 >

△이병인 신규사업개발실장 △강귀권 생산혁신실장 △박병철 SKBMP CEO △이재훈 기업문화실장

< SK인천석유화학 >

△홍욱표 경영혁신실장 △강덕영 설비실장

< SK어스온 >

△방선택 E&NV담당

기자소개 신지하 기자 다른기사보기
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입력시간 : 2021/12/02 14:51:28 수정시간 : 2021/12/02 14:51:28
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