편안함·안정적 착용감, 보정력 선사

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] SK스토아는 오는 26일 오전 7시36분, '헬렌카렌 소프트 심리스 브라팬티'를 출시하고 언더웨어 PB 시장에 진출한다고 24일 밝혔다.최근 확산하고 있는 '자기 몸 긍정주의'(보디 포지티브) 인식에 맞춰 헬렌카렌 소프트 심리스 브라팬티 역시 'No 와이어, No 후크, No 피본, No 얇은 어깨끈' 등으로 기존 속옷들이 주는 답답한 부분을 없애고 최상의 편안함과 매끈한 라인을 선사할 수 있게 제작했다.헬렌카렌 소프트 심리스 브라팬티는 24시간 편하게 입을 수 있는 맞춤형 속옷을 표방한다. 신체 부위별 조직감을 다르게 해 이상적인 피팅 감과 보정력을 선사하는 편안하고 건강한 착용감에 중점을 뒀다.론칭 방송에서는 심리스 브라팬티 세트에 사각팬티를 더한 총 12종을, 라이트 스킨, 메이플 핑크, 모카, 블랙 등 여성 고객이 선호하는 기본 색상으로 선보인다.김판수 SK스토아 커머스사업1그룹장은 "미의 기준이 달라지고 있고, 실용성을 중시하는 소비 경향이 지속하면서 언더웨어 역시 자연스러운 아름다움을 추구하는 경향이 많다"고 말했다.