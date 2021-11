주현태 기자

[데일리한국 주현태 기자] BMW그룹 코리아의 비영리 재단법인 BMW코리아 미래재단이 17일 재단 설립 10주년 기념 음원인 ‘For Us, For Future’을 공개한다고 밝혔다.지난 2011년 7월 공식 출범해 올해로 창립 10주년을 맞이한 BMW코리아 미래재단은 BMW그룹 코리아가 보다 체계적이고 전문적인 사회공헌 활동을 전개하기 위해 국내 수입차 법인 최초로 설립한 비영리 재단법인이다.BMW코리아 미래재단이 이번에 발매하는 음원 ‘For Us, For Future’는 지난 10년의 발자취를 되돌아보고, 새로운 목표와 가치를 향해 나아가는 재단의 행보에 대한 응원과 기대감을 담아 제작됐다.래퍼 겸 유튜버 달지와 함께 제작한 이 곡은 힙합 특유의 트렌디하고 역동적인 리듬과 비트로 구성됐다. 특히 BMW코리아 미래재단의 새로운 비전 “Together, we inspire talents for a sustainable future(당신의 잠재력이 지속가능한 미래를 만들도록 우리가 함께합니다)”라는 가사를 통해 지속가능한 미래를 만들어가고자 하는 재단의 의지를 함축적으로 전달한다.또한 ‘우리의 작은 변화가 미래를 바꿀 수 있다’는 가사를 통해 지속가능한 미래를 위한 참여를 격려하고, 더 나은 미래를 위해 노력하겠다는 당찬 포부와 희망을 담아냈다.‘For Us, For Future’는 17일 오후 12시에 멜론, 벅스 등 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다. 뮤직비디오는 BMW코리아 공식 유튜브를 통해 확인할 수 있다.