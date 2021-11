최성수 기자

[데일리한국 최성수 기자] 쿠팡플레이는 연말을 맞이해 쿠팡 와우 멤버십 가입 고객들을 위해 영국 록밴드 ‘콜드플레이(Coldplay)’의 단독 온라인 콘서트를 연다고 11일 밝혔다.‘쿠팡플레이 콘서트: 콜드플레이’는 쿠팡플레이가 기획 및 주최하는 첫 번째 뮤직 콘서트로 내달 4일 밤 11시 30분부터 쿠팡플레이를 통해 생중계된다.글로벌 팬을 보유한 콜드플레이가 지난 2017년 내한 공연 이후 오랜만에 국내 팬들만을 위해 서는 무대인 만큼 많은 관심이 모아지고 있다.콜드플레이는 세계적으로 대중과 평단의 확고한 지지를 받고 있는 밴드로 ‘비바 라 비다’(Viva la Vida), ‘마이 유니버스’(My Universe), ‘스피드 오브 사운드’(Speed of Sound), ‘옐로우’(Yellow), ‘더 사이언티스트’(The Scientist) 등 수많은 글로벌 히트곡을 보유하고 있다.국내 팬들 사이에서 콜드플레이는 섬세한 감성이 돋보이는 서정적인 멜로디와 몽환적이면서 따뜻한 가사로 많은 사랑을 받아왔다.쿠팡플레이는 콘서트를 기념하기 위한 특별 이벤트로 팬들과 콜드플레이 간의 온라인 팬미팅도 준비 중이다. 팬미팅 참가자를 선정하기 위한 사전 응모 이벤트는 쿠팡플레이 앱과 웹 사이트, SNS를 통해 별도 안내된다.콜드플레이는 1997년 말 런던에서 결성된 4인조 록밴드로 여전히 전세계적으로 큰 인기를 누리고 있다. 멤버는 크리스 마틴(보컬, 피아노), 존 버클랜드(기타), 가이 베리맨(베이스), 윌 챔피언(드럼)이다. 콜드플레이는 총 9장의 정규 앨범을 발표했으며, 그래미상, 브릿어워즈 등 세계 주요 음악 시상식에서 60회 이상 수상의 영광을 누렸다.올해 발매한 앨범 ‘뮤직 오브 더 스피어스(Music of the Spheres)’에 수록된 ‘마이 유니버스’(My Universe)는 BTS와의 협업곡으로 미국 빌보드 메인 싱글차트에서 1위를 차지했다. 밴드 리더 크리스 마틴이 BTS와의 작업을 위해 직접 한국을 방문해 화제가 되기도 했다.