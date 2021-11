최성수 기자

[데일리한국 최성수 기자] 코웨이는 한국표준협회가 주관하는 ‘2021 한국서비스품질지수(KS-SQI)’ 조사에서 정수기와 공기청정기 A/S 부문 1위에 선정됐다고 3일 밝혔다.한국서비스품질지수는 한국표준협회와 서울대 경영연구소가 공동 개발한 서비스 품질 측정 지표로, 해당 기업의 제품과 서비스를 실제로 이용해 본 고객이 직접 평가한다.코웨이는 해당 조사가 시작된 이래 정수기 A/S 부문 14회, 공기청정기 A/S 부문 4회 1위에 선정됐으며, 환경가전제품 A/S 전 부문에서 1위 자리를 지켰다.코웨이는 올해 조사에서 서비스 전문성 및 적극성, 이용 편리성 등 항목에서 우수한 평가를 받으며 1위에 올랐다. 특히, 얼마나 좋은 환경에서 서비스를 경험했는지 평가하는 서비스 환경 품질 항목에서 최고점을 획득하며 케어 서비스 전문 기업으로서 편리성과 우수성을 인정받았다.코웨이는 지난 6월부터 신속한 제품 설치 및 A/S를 위해 신규 Mini RDC (Regional Distribution Center)를 도입해 운영하고 있다.해당 센터는 도심 내에 위치한 소규모 거점 물류센터로, 기존 외곽지역에 위치한 물류센터의 접근성을 개선해 고객서비스 이동 동선을 최소화하는 동시에 제품·부품의 빠른 공급으로 고객이 보다 신속하게 서비스를 받을 수 있도록 지원한다.또한 코웨이는 디지털 혁신을 통한 고객 서비스 강화에도 주력하고 있다. 최근 출시한 코웨이 노블 정수기 등 주요 제품에 인공지능(AI) 기술을 적용해 고객의 제품 관리 편의성을 높였다.해당 제품은 기기 상태를 실시간으로 모니터링하고 이상 발견 시 해결 방법까지 안내해 준다. 특히 고객 센터 연결 시 제품 고장 부위를 미리 파악하고 있어 빠르고 정확한 상담 및 AS 접수가 가능하다.코웨이 관계자는 “한국서비스품질지수는 코웨이 고객으로부터 직접 평가받고 1위에 선정되어 그 의미가 더욱 깊다”며 “앞으로도 케어 서비스 전문 기업으로서 생활 속 새로운 가치와 편의성 높은 서비스 제공을 통해 고객의 신뢰에 보답할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.