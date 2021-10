SK지오센트릭, 친환경 국제 인증·리뉴어블 납사 도입

신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] SK지오센트릭은 친환경 국제 공인 인증인 ISCC(International Sustainability & Carbon Certification) PLUS 인증을 최근 획득, 이를 기반으로 친환경 화학 원료인 리뉴어블 납사를 도입하기로 했다고 25일 밝혔다.리뉴어블 납사는 대두유, 팜유, 폐식용유 등을 활용해서 만든 납사로 친환경적이지만 기존 납사보다 가격이 세 배 이상 비싸다.SK지오센트릭은 지난 14일 ISCC PLUS 인증을 획득했다. 이에 기반해 올 12월 초부터 리뉴어블 납사를 SK 울산CLX에 도입해 친환경 제품을 생산할 계획이다.ISCC PLUS 인증은 유럽연합 재생에너지 지침에 부합하는 국제 인증 제도로 원료에서부터 생산 과정, 최종 제품까지 친환경성을 점검해 부여된다.SK지오센트릭은 "ISCC PLUS 인증, 즉 글로벌 친환경 화학기업으로 인정 받은 것은 당사 석유화학설비가 친환경 제품 생산 전반을 체계적으로 관리할 수 있는 우수한 시스템을 갖추고 있다고 공인 받은 것"이라고 설명했다.이어 "ISCC PLUS 인증에 이어, 리뉴어블 납사와 같이 탄소 저감 효과가 분명한 친환경 원료로의 선제적인 대체를 통해 화학제품에 대한 규제 대응은 물론이고 글로벌 시장에서 경쟁우위를 갖게 될 것"이라고 덧붙였다.이번 인증으로 SK지오센트릭이 리뉴어블 납사를 도입해 제품을 생산할 경우, 그 도입 물량 만큼 ISCC PLUS 인증 석유화학제품으로 판매가 가능하다.SK지오센트릭은 올해 약 3000톤을 시작으로 앞으로 연간 10만톤 이상 규모로 투입량을 확대해, 친환경 제품 생산량도 점진적으로 확대해 나간다는 목표다.나경수 SK지오센트릭 사장은 "바이오 원료 및 폐식용유를 재활용해 만든 리뉴어블 납사를 석유화학 공정에 투입해 친환경 제품을 생산함으로써 탄소 배출 저감에 크게 기여하게 될 것"이라고 말했다.