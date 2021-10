드링킹 리드·리유저블 컵 등 ESG 확대

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 차우철 롯데GRS 대표가 환경부가 지난 1월부터 운영 중에 있는 친환경 캠페인 '고고챌린지'에 동참했다고 12일 밝혔다.고고 챌린지는 생활 속 불필요한 일회용품과 플라스틱 사용 줄이기를 실천하는 친환경 캠페인으로, 차 대표는 류제돈 롯데물산 대표의 릴레이 주자로 지목받아 '일회용 플라스틱 줄이 Go!', '친환경 패키징 확대하Go!' 슬로건으로 캠페인에 동참했다.차 대표는 차기 릴레이 주자로 고정욱 롯데캐피탈 대표를 지목했다.롯데GRS는 6월 'With Us For Earth'라는 슬로건을 바탕으로 한 2025 ESG 중장기 운영 수립 계획을 발표하며, 일회용 빨대 사용량 감소를 위한 드링킹 리드 전 직영점 도입·일회용 플라스틱 사용량 줄이기를 위한 리유저블컵을 도입하며 친환경 매장 구축에 나서고 있다.플라스틱 컵의 재활용 용이성을 높이기 위한 잉크 프리 플라스틱 컵 도입 및 종이 빨대 도입 등을 통해 오는 2025년까지 일회용품 리사이클링 50%, 친환경 패키징 50% 이상 도입을 목표를 추진할 계획이다.