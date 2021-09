최성수 기자

[데일리한국 최성수 기자] 한진은 아마존웹서비스(이하 AWS)에서 제공하는 클라우드 활용 능력 향상을 위한 맞춤형 교육프로그램인 ‘AWS 스킬즈 길드(Skills Guild)’ 프로그램을 도입, 구성원들의 IT 역량 강화에 나선다고 2일 밝혔다.이와 관련 한진과 AWS 는 디지털 환경 변화에 대한 필요성 인식과 IT 신기술에 대한 이해도 함양을 위한 전 직원 교육프로그램인 ‘HIWAY(Hanjin Innovation WAY)’ 킥오프 행사를 지난 1 일 열었다.서울시 중구 한진빌딩에서 진행된 HIWAY 런칭 행사는 한진 노삼석 사업총괄 대표이사, 류경표 경영관리총괄 대표이사, 조현민 미래성장전략 및 마케팅 총괄 부사장과 AWS 코리아 함기호 대표이사 등 양사 주요 관계자가 참석했다.HIWAY는 고속도로(highway)처럼 빠르게 한진이 혁신적인 기업으로 가는 데에 기여한다는 의미를 담고 있으며 클라우드, 블록체인, 빅데이터 등 IT 신기술의 개념과 활용 사례 교육을 폭넓게 다룰 예정이다.이외에도 4 월부터 7월까지 IT 부서원을 대상으로 클라우드 전문성 강화를 위한 AWS Private-Class 를 개설해 AWS 기초지식, 아키텍처 설계, 클라우드 보안 등 이론 및 실습 교육을 실시하고, MSA(각 영역을 세분화해 업무 효율성을 높여주는 방식) 프로그램 교육을 통해 애자일(Agile) 방법론 및 AWS 기반의 MSA 개발 프로젝트를 진행했다.온라인 라이브 방식으로 이달부터 12 월까지 4 개월간 진행되는 HIWAY 는 AWS 의 차별화된 혁신과 고객중심주의, 디지털 전환의 의미와 트렌드 등 매월 특정 주제를 선정하여 해당 기술의 개념과 활용 사례를 소개하며, 실무에 적용하기 쉽도록 물류·유통 산업 위주의 디지털 활용 사례 교육도 포함한다.이를 통해 임직원의 디지털 혁신 관련 의사결정에 필요한 역량을 강화하고 성공적인 신기술의 도입 및 사용을 이끈다는 계획이다.한진은 지난해 하반기부터 택배, 물류, 글로벌사업 운영시스템 등 모든 IT 인프라를 AWS 클라우드로 이전하기 시작했다.클라우드 기반의 운영체제 전환 시 △택배물량 급증 등 IT 내외부 환경변화에 유연하고 신속한 대응이 가능하며 △클라우드 컴퓨팅기반의 고가용성 인프라 자원확보 및 시스템 안정성 제고 △빅데이터, 사물인터넷(loT) 등 신기술 적용이 용이 △오픈소스 전환을 통한 운영비 절감 표준화된 보안 플랫폼 적용으로 고객 및 사내 정보보호 강화 등의 효과를 거둘 수 있다.현재 택배사업 운영시스템 이전을 완료했으며, 이달 중 전체 이관 및 AWS 클라우드의 다양한 서비스를 활용해 고객의 요구에 맞는, 최적의 운영 모델로 전환을 계획하고 있다.이와 함께 임직원이 디지털 기반으로 협업하고 데이터 분석 기반의 비즈니스 전략 수립 및 의사결정을 내릴 수 있도록 비즈니스 의사결정 플랫폼을 구축하고 있다.시장의 변화와 고객의 요구사항에 민첩하게 대응해 새로운 서비스를 지속적으로 개발하고 제공하기 위한 애자일(Agile) 조직을 운영중이다.이번에 런칭한 HIWAY 는 이러한 IT 인프라 강화와 함께 구성원을 대상으로 디지털 기술을 올바르게 이해하고 활용하는 역량을 확보해 조직문화 혁신을 통해 디지털 전환을 가속화한다는 계획이다.한진 관계자는 “HIWAY 프로그램을 통해 임직원의 디지털 역량 강화에 적극 나설 것”이라며 “앞으로도 자동화, 머신러닝, 사물인터넷(IoT) 와 같은 최신기술을 도입해 서비스 역량을 강화하고 미래의 신성장 동력을 확보해 나갈 것”이라고 말했다.