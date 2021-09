'라이언, 더 킹' 인형·보테가 베네타 욕실 어메니티 제공

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 조선호텔앤리조트의 조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔이 그랜드 오픈 100일을 기념하며 'Now Josun Palace is 100 days old!' 패키지를 다음 달 31일까지 선보인다고 1일 밝혔다.이번 패키지는 지난 5월 공식 개관한 조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔이 호텔 개관 100일이 되는 이날부터 2달여간 고객들에게 기프트를 제공하며 조선 팰리스에서의 특별한 추억을 간직할 수 있도록 기획됐다.서울의 파노라마 시티뷰를 조망하며 편안하고 쾌적하게 가을 호캉스를 즐길 수 있는 객실에서의 1박과 더불어 조선 팰리스의 성주이자 고귀함과 품위 등을 상징하는 사자를 마스코트화한 '라이언, 더 킹'(Ryan, the King) 인형을 기프트로 제공한다.마스코트 인형은 고객이 원하는 주소로 투숙 이후 추후 발송 예정으로 체크인 또는 체크아웃 시 직원에게 배송지를 전달하면 특별한 순간을 함께 나누고 싶은 사람에게 선물할 수 있다.우아하면서도 품격 있는 가을의 향을 느낄 수 있는 이탈리아 럭셔리 브랜드 '보테가 베네타'(Bottega Veneta)의 오 레제르(Eau Legere) 컬렉션 욕실 어메니티도 제공한다.조선 팰리스 전 객실에 비치된 럭셔리 컬렉션의 시그니처 어메니티인 바이레도(BYREDO)의 르 슈망(Le Chemin) 라인과 함께 사용해볼 수 있는 특별한 경험도 할 수 있다.패키지는 이날부터 예약 가능하다.조선 팰리스 마케팅 관계자는 "100일을 넘어 100여 년의 조선호텔 헤리티지를 계승해 호텔 슬로건인 '당신이 빛나는 시간'을 고객분들이 매 순간 경험할 수 있도록 최고의 시설, 최상의 서비스를 이어나갈 것"이라고 전했다.