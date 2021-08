주현태 기자

[데일리한국 주현태 기자] MINI코리아가 스타벅스커피코리아와 공동으로 기획한 ‘MINI+Starbucks 브루잉 카’의 운영을 성황리에 종료했다고 30일 밝혔다.MINI+Starbucks 브루잉 카는 MINI코리아와 스타벅스커피코리아가 함께 신청한 사연을 통해 다양한 영역의 분들에게 찾아가 감사의 마음을 전달하기 위해 마련한 “당신에게 달려가는 특별한 커피차”다. 브루잉 카는 올해 7월 국내에 공식 출시된 뉴 MINI 5-도어 쿠퍼 S 2대와 1 대의 뉴 MINI 컨버터블 쿠퍼 S로 제작됐으며, 매장과 동일한 품질의 음료를 제공할 수 있도록 특별히 개조됐다.MINI+Starbucks 브루잉 카는 지난 9일 서울시 송파구에 위치한 경찰병원을 처음으로 방문한 이래 경기 수원 대한 적십자 경기지사, 부산 주례 119 안전센터와 부산 의료원, 충남 공주 새마을회관, 서울시청 여자축구단 등 전국을 누비며 우리 사회의 다양한 영역에서 최선을 다하고 있는 분들을 찾아가 감사의 마음을 전달했다.운영 기간 동안 브루잉 카가 전국 10개 지역을 순회하며 달린 거리는 1619㎞이며 제공한 음료의 양은 1300잔에 달한다.무더위에도 고생하는 광주 실버택배 공공근로 어르신을 위해 사연을 보낸 신청자는 “8월에 크리스마스 소원이 이루어진 느낌이 들었고, MINI 코리아와 스타벅스커피 코리아의 도움으로 어르신들께 감사의 마음을 전달해 드릴 수 있게 되어 매우 기뻤다”며 “앞으로도 오래도록 저희 가족의 마음에 식지 않을 커피 한 잔으로 남을 것 같다”고 소감을 밝혔다.아내의 신청으로 특별한 마음과 음료를 선물 받은 부산 주례 119 안전센터 소방관은 “힘든 시국에 몸도 마음도 지쳐 있을 때 좋은 이벤트로 활력을 찾게 해 주셔서 너무 감사하다”고 감사의 뜻을 전했다.한편, MINI 코리아는 지난 7월 뉴 MINI 패밀리의 국내 출시를 기념해 스타벅스커피 코리아와 함께 ‘We are different, but pretty good together’라는 슬로건 아래 다양한 공동 캠페인을 실시했다.두 브랜드는 전세계 최초로 유일하게 한국에서 진행되는 이번 협업을 통해 국내 팬들에게 색다른 이벤트와 즐거움을 선사했다.한동률 BMW그룹코리아 홍보 총괄 이사는 “MINI+Starbucks 브루잉 카는 MINI와 스타벅스커피라는 두 라이프스타일 브랜드가 우리 사회의 다양한 분들에게 색다른 즐거움을 전달하기 위해 협업한 프로젝트”라며 “MINI는 앞으로도 인종과 문화, 커뮤니티 등 모든 분야에서 다양성을 포용하겠다는 브랜드 메세지 ‘BIG LOVE’를 반영한 다양한 활동을 지속적으로 전개해 나갈 것”이라고 말했다.