6000배 고농축 인삼에너지 진세노믹스™

채우고, 세우고, 당기는 3중 탄력으로 탄탄한 피부 실현

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 설화수가 채우고 세우고 당기는 3중 탄력으로 손끝에서 느껴지는 탄탄한 피부를 선사하는 'New 자음생크림'을 출시한다고 17일 밝혔다.더욱 강력해진 안티에이징 크림으로 업그레이드된 올해 New 자음생크림은 인삼의 생명력을 농축한 진세노믹스™성분으로 어제보다 오늘 더 탄탄한 피부를 선사한다.새롭게 출시한 New 자음생크림은 선호하는 향과 사용감에 따라 '소프트'와 '클래식'으로 선택할 수 있다. 소프트는 가볍고 산뜻한 제형이 특징이며 인삼 꽃 향을 담고 있다. 클래식은 풍부하고 영양감 넘치는 제형으로 은은한 인삼 향이 특징이다.설화수 한방과학 연구센터는 설화수만의 기술력으로 인삼 1000g에서 오직 1g만 얻을 수 있는 희귀 사포닌을 추출해 독자적인 바이오 기술로 6000배 농축해 안티에이징의 결정체 진세노믹스™를 만드는 데 성공했다.진세노믹스™는 노화를 완화하고 피부를 활력 있게 되살려 다양한 변화에 능동적으로 대응해 피부 스스로 더 강인해질 힘을 선사한다.진세노믹스™를 담아 만들어진 제품이 바로 New 자음생크림이다. 자음생크림은 인삼의 생명력을 농축한 진세노믹스™로 채우고, 세우고, 당기는 3중 탄력을 통해 무너지지 않는 탄탄한 피부를 완성한다.New 자음생크림은 다음 달부터 전국 백화점 설화수 매장, 설화수 플래그십 스토어, 아모레퍼시픽 카운셀러 등을 통해 만나볼 수 있다.