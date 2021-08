김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] GC녹십자가 본사 직영 네이버 스마트스토어에서 '여름철 건강&면역 UP' 세일 페스타를 오는 22일까지 진행한다고 9일 밝혔다.'여름철 건강&면역 UP' 세일 페스타 진행 제품은 GC녹십자의 건강기능식품 브랜드, '건강한가[家]'의 다수 제품과 GC녹십자 ‘이너뷰티’ 제품 3종, 아마존 NO.1 어린이비타민 '스마티팬츠' 제품, 의사가 만든 유기농 식물성 단백질 보충제 '올게인' 등이다.세일 페스타 기간 동안 특별한 할인 가격으로 제품들을 만나볼 수 있으며 다채로운 사은품 증정, 이벤트가 마련돼 있다.우리 가족 일상에 활력을 더할 ‘건강한가[家]’ 제품(△지씨 프리바이오틱스 △귀리에퐁당효소 △키즈 면역젤리 △키즈 칼슘젤리 등) 구매 고객 전원에게 건강한가[家] 체험팩 2종을 증정하고 5만원 이상 구매 시, 스타벅스 커피 기프티콘을 증정한다.GC녹십자 ‘이너뷰티’ 제품 3종(△석류콜라겐 젤리 1.2 △퀸스플라본 △애플 V 다이어트 젤리) 구매 고객 전원에게도 건강한가[家] 체험팩 2종을 증정하며 5만원 이상 구매 시, CU편의점 모바일 상품권 5000원권을 증정한다.우리 아이의 건강한 여름을 위한 ‘스마티 팬츠’(△멀티비타민 구미 △유산균 구미) 구매 후 포토리뷰를 작성한 고객 전원에게 배스킨라빈스 아이스크림 기프티콘을 전원 증정하고 유기농 식물성 단백질 ‘올게인’ 제품 구매 후 포토리뷰를 작성한 고객 중 추첨을 통해 네이버페이 1만 포인트를 증정하는 포토리뷰 이벤트를 진행한다.GC녹십자 관계자는 “쉽게 지치기 쉬운 무더운 여름철, 온 가족 건강과 면역력을 위한 필수템들로 '여름철 건강&면역 UP' 세일 페스타를 준비했다"며 "다양한 제품들을 특별한 혜택과 함께 만나보시고 건강과 면역력 챙기시길 바란다"고 전했다.