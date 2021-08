'어린이 에코 크리에이터'로 첫걸음, 온라인 진행

제11차 환경부 지정 '우수 환경교육프로그램' 선정

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 아모레퍼시픽은 디지털 환경 캠프 '2021 Love the Earth'의 입학식을 진행했다고 3일 밝혔다.코로나19로 인해 비대면 방식으로 진행한 입학식에는 전국 26개 시, 군의 초등학교 5.6학년 학생 50명과 대학생 멘토 30명이 참가했다.입학식 겸 캠프 첫날을 맞은 학생들은 아모레퍼시픽에서 준비한 친환경 선물세트 언박싱, 실시간 환경 퀴즈 대결, 팀별 멘토와의 만남까지 다양한 프로그램을 진행했다. 올해부터 함께하는 30명의 대학생 멘토는 2주간 교육 윤리, 환경, 영상 등 교육을 수료했으며 캠프 전 과정에서 학생들을 지원한다.오는 7일부터 매주 진행하는 실시간 온라인 교육에서는 환경 에세이 작가, 업사이클링 전문가, 아모레퍼시픽 임직원 등이 학생들과 환경문제에 대해 함께 고민하고 생활 속 환경보호를 위한 방법을 찾는다.환경 캠프 참가 학생들은 4주간 플라스틱 문제 해결을 위한 제로 웨이스트 미션을 선정하고, 직접 수행하는 모습을 영상으로 담는다. 또한 영상 전문가의 영상 기획, 촬영, 편집 관련 온라인 교육을 통해 나만의 '환경 영화'도 만들어 유튜브 등 SNS에 공개할 예정이다.아모레퍼시픽 환경 캠프 Love the Earth는 환경부가 지정하는 올해 제11차 우수 환경교육프로그램으로 선정됐다.지난 1993년 태평양그룹(현 아모레퍼시픽그룹)이 선포한 '무한책임주의' 중 환경에 대한 책임을 실천하고자 진행한 '태평양 여름 환경 캠프'를 계승해 운영하며 친환경 활동을 이어온 아모레퍼시픽의 노력을 정부 기관으로부터 인정받은 성과다.우수 환경교육프로그램 지정제는 환경교육진흥법 제13조에 따라 프로그램의 친환경성, 우수성, 안정성 등을 심사해 환경부 장관이 지정하는 국가지정제도다.다음 달부터는 더 많은 학생과 환경문제에 대해 고민해보고, 자원 순환의 개념을 알려주는 초등학교 방문형 교육 '2021 Love the Earth 에코인플루언서 과정'을 운영할 계획이다.