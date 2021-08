주현태 기자

[데일리한국 주현태 기자] 폭스바겐코리아는 수입 베스트셀링 SUV ‘신형 티구안’의 광고를 공개하고 오는 15일까지 ‘스페셜 에디션 카카오 이모티콘’ 증정 이벤트를 실시한다고 2일 밝혔다.이번에 공개된 광고는 “본질로 앞서가다”라는 카피를 통해 신형 티구안의 새로운 디자인 DNA와 함께 탄탄한 기본기를 향상시켜 더욱 업그레이드된 완성도를 갖춰 돌아온 신형 티구안의 상품성을 강조하는 내용으로 구성했다.폭스바겐코리아는 신형 티구안 광고 공개와 함께 한정판 카카오 이모티콘 증정 이벤트를 실시한다. 신형 티구안 광고 영상 시청 후 퀴즈 정답을 입력하면 참여가 완료되며, 참여일로부터 7일 이내 ‘더 뉴 티구안 스페셜 에디션 카카오 이모티콘’을 지급받을 수 있다. 이벤트는 신형 티구안 온라인 소개 페이지 및 폭스바겐코리아 공식 인스타그램 채널을 통해서 참여가 가능하다.이번에 출시된 신형 티구안은 전 세계 600만대 이상 판매고를 올린 글로벌 베스트 셀러SUV 티구안의 2세대 부분 변경 모델로, ‘수입차 시장의 대중화’라는 폭스바겐코리아의 비전 하에 ‘모두를 위한 프리미엄’ 브랜드로 도약하기 위한 새로운 ‘3A 전략’ (More Accessible, More Affordable, More Advanced)를 적용한 첫 번째 주자다.폭스바겐코리아는 신형 티구안부터 이전 세대 대비 권장 소비자가를 최대 240만원까지 획기적으로 낮췄으며, 모든 신형 티구안 고객을 대상으로 폭스바겐파이낸셜서비스 프로그램 이용 시 5%, 현금 구매 시 3.5%의 할인 혜택을 제공한다. 이를 모두 반영할 경우 신형 티구안 프리미엄은 3천만원 대부터 구매가 가능하다. 이와 함께 5년 15만km의 보증 연장 프로그램 및 새롭게 도입한 ‘사고 수리 토탈케어 프로그램’을 모든 신형 티구안 고객에게 제공한다.폭스바겐 마케팅 커뮤니케이션 신동협 상무는 “지난달 발표한 폭스바겐의 3A 전략을 이끌 첫 번째 모델인 신형 티구안 출시와 함께 전시장으로 수많은 고객 시승 상담 문의가 이어지고 있다. 앞으로 전시장뿐 아니라 고객들이 다양한 접점에서 티구안을 직·간접적으로 경험할 수 있는 다양한 마케팅 활동을 진행할 것”이라고 말했다.