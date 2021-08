최성수 기자

[데일리한국 최성수 기자] 동서식품은 프리미엄 커피음료 ‘맥심 티오피(Maxim T.O.P)’ 구매 고객 대상으로 친환경 프로모션인 '맥심 티오피 열정 마일리지 2021 Passion for the Green!'을 오는 10월 31일까지 진행한다고 2일 밝혔다.이번 프로모션은 지난해 첫 선을 보인 ‘맥심 티오피 열정 마일리지’를 더욱 확대한 이벤트다.‘시작해요, 친환경을 향한 열정(Passion for the Green!)’이라는 테마로 제품 라벨을 제거해야 이벤트에 참여할 수 있어 자연스럽게 페트병과 라벨을 분리·배출할 수 있도록 기획됐다.동서식품은 이번 프로모션이 적용되는 제품부터 라벨에 일자 형태의 얇은 테이프로 절취선을 따라 손쉽게 라벨을 벗겨낼 수 있는 티어 테이프(Tear tape)를 적용했다.프로모션 품목은 심플리스무스, 심플리스무스 로스티 등 맥심 티오피 페트 5종에 더 블랙, 스위트 아메리카노, 마스터 라떼 등 맥심 티오피 캔 3종까지 더해 지난 시즌 대비 더욱 확대됐다.맥심 티오피 제품을 구매하고 라벨 뒤에 인쇄돼 있는 난수번호를 모바일을 통해 입력하면 스탬프가 적립되며, 총 10개의 스탬프를 모으면 맥심 티오피 캔 275ml 제품 1개를 무료로 받을 수 있는 모바일 교환권과 추가 경품 응모권을 증정한다.경품은 프로모션 테마에 맞춰 친환경 소재인 타이벡, 원목 및 친환경 재생가죽으로 만든 굿즈로 마련됐다.에코 텀블러백, 에코 피크닉백을 비롯해 원목 커트러리 세트, 에코 캠핑의자, 원목 스피커 등 총 5종이다.동서식품 장지만 마케팅 매니저는 “고객들의 친환경 활동을 자연스럽게 유도하고자 이번 맥심 티오피 열정 마일리지 프로모션을 기획했다”며 “앞으로도 맥심 티오피를 사랑해 주시는 소비자들을 위해 차별화된 제품과 마케팅 활동을 꾸준히 선보일 것”이라고 말했다.