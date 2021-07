상시 운영 특가 행사관, 맞춤형 쇼핑 서비스 도입

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 동원디어푸드가 고객 편의성 강화를 위해 식품 전문 온라인몰 '동원몰'의 PC와 모바일 앱 서비스를 개편했다고 23일 밝혔다.동원디어푸드는 이번 개편을 통해 상시 운영 특가 행사관 'D-day'와 고객 데이터를 기반으로 한 맞춤형 서비스 'For You' 등을 도입해 더욱 효율적인 쇼핑 서비스를 제공한다.또한 운영 중인 13만 종의 다양한 제품들을 PC와 모바일 앱 각각의 환경에 맞게 카테고리별로 나누는 등 편리한 쇼핑 환경을 적용했다.동원디어푸드는 동원참치, 리챔, 양반죽 등 동원F&B의 인기 상품들을 비롯한 식품, 식자재와 생활·주방용품 등 다양한 제품을 최대 50% 할인된 가격으로 판매하는 D-day 행사관을 상시 운영한다.또한 고객의 관심 브랜드, 카테고리, 상품 등을 파악해 개인별로 맞춤화된 상품을 제안하는 고객 맞춤형 서비스 For You를 도입했다. 상품 검색, 주문 등 고객 활동 내역을 기반으로 취향과 소비 패턴 등을 분석해 고객에게 필요한 상품을 추천해준다.아울러 신선식품 전문몰 '더반찬&', 신선육 전문 브랜드 '미트큐', 반려동물 전문몰 '츄츄닷컴' 등 동원그룹이 운영하는 다양한 식품 브랜드를 각각의 전문관으로 운영해 카테고리별 전문성을 강화했다.이밖에 생활·주방용품, 유·아동 제품 등 13만 여종의 제품들을 카테고리로 나눠 PC와 모바일 환경에 맞게 적용했으며, 앱의 경우 지문 인증 로그인 서비스를 도입해 보안성까지 강화했다.동원디어푸드는 하반기 내 2차 개편을 통해 회원 제도와 유료 멤버십 서비스 '밴드플러스'의 고객 혜택을 한층 강화해 선보일 예정이며 정기구독 서비스, 동원페이를 통한 간편 결제 시스템, 배송 도착 예정일 안내 서비스 등을 구축해 고객 편의성을 강화해나갈 계획이다.동원디어푸드는 이번 개편을 기념해 다음 달 9일까지 고객 참여 이벤트를 진행한다.개편된 동원몰을 이용하고 후기와 축하 댓글을 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 '삼성 비스포크 제트 무선청소기 210W'(1명), '미트큐 두툼한 우대갈비 700g'(50명), '동원샘물 2L 6개입'(200명) 등을 지급하며 참여자 전원에게 동원몰 적립금 3000원을 제공한다.동원디어푸드 관계자는 "앞으로도 고객 편의성과 만족도를 최우선 목표로 두고 고객들의 라이프스타일에 맞춘 차별화된 온라인 서비스를 지속해서 추가해나갈 것"이라고 말했다.