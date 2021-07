8개 국가 464명의 판상 건선 환자 대상 오리지널 의약품 대비 비교 연구

[데일리한국 김진수 기자] 삼성바이오에피스는 10번째 바이오시밀러 파이프라인 SB17(스텔라라 바이오시밀러, 성분명 우스테키누맙)의 임상 3상에 착수했다고 20일 밝혔다.19일 글로벌 임상시험 정보 웹 사이트 ‘클리니컬 트라이얼스’(clinicaltrials.gov)에 게재된 내용에 따르면, 삼성바이오에피스는 올해 7월부터 폴란드, 체코, 한국 등을 포함한 8개 국가 464명의 중등도 및 중증(moderate to severe)의 판상 건선 환자들을 대상으로 오리지널 의약품 대비 유효성 및 안전성, 면역원성 등의 비교 연구를 수행하는 SB17의 임상 3상을 개시했다.스텔라라(Stelara)는 얀센(Janssen)이 개발한 건선, 건선성 관절염, 크론병, 궤양성 대장염 등의 자가면역질환 치료제다. 지난해 연간 글로벌 매출 규모는 약 8조4000억원에 달한다.삼성바이오에피스는 올해 2월부터 프랑스에서 건강한 성인 201명을 대상으로 SB17의 임상 1상을 실시하고 있으며, 실제 환자를 대상으로 한 임상 3상도 진행함으로써 개발을 가속화할 수 있게 됐다.삼성바이오에피스 관계자는 “당사가 유럽 등에서 활발하게 판매하고 있는 기존 제품들과 더불어 SB17의 개발을 가속화함으로써, 전 세계 많은 자가면역질환 환자들에 대한 치료 접근성을 더욱 확대해 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.한편 삼성바이오에피스는 설립 10년차를 맞이한 올해 총 10종의 바이오시밀러 제품 및 파이프라인을 보유하고 있으며, 자가면역질환 치료제 3종을 유럽 등 글로벌 시장에서 판매하고 있다.또한 안과질환 치료제 SB11(루센티스 바이오시밀러)은 지난 6월 유럽 의약품청 산하 약물사용 자문위원회(CHMP: Committee for Medicinal Products for Human Use)의 허가 권고를 받았다.이밖에도 혈액질환, 골격계질환 치료제 등 다양한 영역으로 파이프라인을 확대해 나가고 있다.