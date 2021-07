주현태 기자

[데일리한국 주현태 기자] 프리미엄 소형차 브랜드 MINI 코리아가 스타벅스커피 코리아와 함께 운영하는 ‘MINI+Starbucks 브루잉 카(Brewing Car)’의 방문 신청을 접수한다고 20일 밝혔다.MINI+Starbucks 브루잉 카는 MINI 코리아와 스타벅스커피 코리아가 함께 기획한 ‘당신에게 달려가는 특별한 커피차’로, MINI 차량에 스타벅스 매장과 동일한 커피 머신을 싣고 소비자들에게 감사의 마음을 전달하기 위해 마련됐다.브루잉 카 제작을 위해서는 지난 6일 국내에 공식 출시된 뉴 MINI 5-도어 쿠퍼 S 2대와 1 대의 뉴 MINI 컨버터블 쿠퍼 S가 투입됐으며, 매장과 동일한 품질의 음료를 제공할 수 있도록 특별히 개조됐다. 운영 기간 동안에는 스타벅스 바리스타가 현장에서 직접 음료를 제조해 제공할 예정이다.MINI 코리아와 스타벅스커피 코리아는 공식 인스타그램을 통해 오는 30일까지 MINI+Starbucks 브루잉 카 방문 신청 접수를 진행한다.개인 또는 단체라면 그 형태에 제약 없이 누구나 응모 가능하며, MINI 코리아와 스타벅스커피 코리아의 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고 이벤트 게시글에 필수 해시태그(#MINI스타벅스브루잉카)와 함께 사연을 댓글로 남기면 신청이 완료된다.응모된 사연 중 총 10곳을 선정, 오는 8월 6일부터 브루잉 카가 방문해 MINI+Starbucks 콜라보레이션 음료를 제공하며, 신청자 본인에게는 10만원이 충전된 MINI+Starbucks RFID 카드를 선물로 증정한다.한편, MINI 코리아는 뉴 MINI 패밀리 출시를 기념해 스타벅스커피 코리아와 함께 ‘We are different, but pretty good together’라는 슬로건 아래 다양한 공동 캠페인을 실시하고 있다. 전세계 최초로 유일하게 한국에서 진행되는 이번 협업을 통해 두 브랜드는 국내 팬들에게 색다른 이벤트와 즐거움을 선사할 계획이다.