롯데케미칼, 레드닷 디자인 어워드서 'WINNER' 2건 수상

신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] 롯데케미칼이 '2021 레드닷 디자인 어워드'에서 본상인 'WINNER' 2개상을 수상했다고 15일 밝혔다.1955년 시작된 레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 상으로, 미국 IDEA, 독일 iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 산업 디자인상으로 꼽힌다.이번 어워드에는 전 세계 49개국, 약 4100개 업체의 양산 제품과 양산 예정인 제품들을 대상으로 심사가 진행됐다.롯데케미칼의 인조대리석 항균 소재인 에버모인이 적용된 위생 미팅 공간인 'Care-free Zone with Staron' 은 코로나19 등 바이러스로부터 안전하게 사용할 수 있는 공간이라는 컨셉으로 'Office and Commercial Furniture' 부문에서 첫 수상을 했다.또한 플라스틱 소재로 심신의 안정을 주는 자연의 빛을 구현한 'Natural Rays(자연의 빛)'는 'Materials and Surfaces' 부문에서 지난해에 이어 2년 연속 본상을 수상했다.이영준 첨단소재사업 대표는 "트렌드에 맞는 심미성과 시대가 원하는 기능성을 접목해 차별화된 소재 솔루션을 고객에게 신속하게 제공할 것"이라며 "첨단 소재 경쟁력을 더욱 강화해 고객 만족에 최선을 다하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.한편, 롯데케미칼은 제품 기술력을 바탕으로 생활·욕실용품, 전기전자 제품의 부품, 가구 등의 플라스틱 및 인조대리석에 적용 가능한 항균소재인 에버모인을 2017년 개발하여 공급 중에 있으며, 항바이러스 성능을 강화한 합성수지 소재를 하반기 중으로 제품화 할 계획이다.