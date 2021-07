화학경제연구원, 석유화학 공정·제품 응용 교육 내달 개최

신지하 기자

[데일리한국 신지하 기자] 화학경제연구원은 석유화학 산업 입문자 및 종사자를 대상으로 다음 달 19~20일 양일간 여의도 전경련회관에서 '석유화학입문교육(Ⅱ)-석유화학 공정 및 제품 응용 교육'을 개최한다고 5일 밝혔다.이번 교육은 주요 석유화학 공정 및 정유 공정에 대한 이해와 탈탄소 시대에 따른 CO2 to 에틸렌·메탄올을 생산하는 기술 등 을 소개하는 교육으로, 아로마틱, 올레핀, 폴리올레핀, 석유화학 모노머, 셰일가스 등 국내 기업들이 주로 다루고 있는 소재에 대한 내용을 중점적으로 다룰 예정이다.특히 최근 탄소중립 산업구조 전환에 따라 석유화학 업계들의 친환경 공정 및 기술에 대한 관심이 높아진 만큼 저탄소 공정 기술 선점이 중요 과제로 떠올랐다.다뤄지는 주요 의제는 △정유산업 및 주요 공정의 이해 △CO2 to 에틸렌, 에틸렌 합성기술 동향 △Aromatic 제품 및 주요 공정의 이해 △CO2 to 메탄올, 그린 메탄올 생산 기술 동향 △Olefin 산업 및 공정의 이해 △폴리올레핀 산업의 이해 및 주요 공정 △석유화학 모노머 제품의 제조기술 및 활용 △셰일가스·오일의 개발공정 및 동향 등이다.주요 연사로는 SDG, 한국과학기술연구원, SK종합화학, 한화토탈, 한화솔루션, 롯데케미칼, 한국석유공사 등 다양한 분야의 전문가들이 참여해 전반적인 공정 및 기술 현황에 대해 교육할 예정이다.교육 신청은 화학경제연구원 홈페이지에서 선착순으로 받고 있다. 화학경제연구원 관계자는 "좌석 간 거리두기로 좌석이 한정돼 있어 선착순으로 접수 받고 있다"며 "이번 교육을 통해 석유화학 제품에 대해 한층 더 이해할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.