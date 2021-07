이달 7일과 21일 닥터빌에서 ‘대웅 에스테틱 아카데미’ 개최

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 대웅제약은 7월 7일과 21일 양일 ‘대웅 에스테틱 아카데미’를 개최하고 보툴리눔 톡신을 활용한 탈모 치료 사례에 대한 웨비나를 진행한다고 5일 밝혔다.‘대웅 에스테틱 아카데미’는 대웅제약이 국내 의료진을 대상으로 운영하는 교육 프로그램으로, 미용성형 시술에 관한 다양한 주제로 온·오프라인 세미나 등을 진행하고 있다. 특히 이번 달에는 설문조사를 통해 의료진들이 가장 듣고 싶은 주제를 선정해 실제 현장에서 가장 필요로 하는 정보를 제공할 계획이다.이번 세미나는 의료 전문 포털사이트 ‘닥터빌’에서 진행된다. 1회차(7일) 강의는 김진오 뉴헤어의원 원장이 성형외과 및 피부과 의료진을 대상으로, 2회차(21일) 강의는 장태호 뉴헤어의원 원장이 전체 의료진들을 대상으로 진행할 예정이다.각 강의에서는 실제 개원가에서 탈모 환자에게 나보타를 3개월 이상 지속 시술한 결과에 대한 전후(before&after) 사진과 이에 대한 환자 만족도를 공유할 예정이다.1회차 강의를 맡은 김진오 원장은 “탈모 치료는 민간요법부터 의학적인 방법까지 아주 다양한데, 실제 나보타를 활용해 탈모 환자를 치료해보니 탈모가 개선되는 가시적인 효과뿐만 아니라 시술만족도가 높았다”며 “이번 강의를 통해 탈모 치료의 새로운 옵션에 대한 시술 팁을 얻으실 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.박성수 대웅제약 나보타사업본부장은 “대웅 에스테틱 아카데미를 통해 보툴리눔 톡신의 안전하고 효과적인 사용을 위한 다양한 시술법을 교육하고 있다”며 “앞으로도 국내뿐만 아니라 해외에서도 교육 프로그램을 강화해 의료진들을 위한 다양한 학습의 장을 마련하겠다”고 말했다.한편, 나보타의 탈모 치료 효과에 대한 연구자 임상결과는 SCI 저널인 미국피부과학회지(Journal of the American Academy of Dermatology, JAAD) 2020년 12월호에 게재된 바 있다.박병철 단국대 의대 피부과 교수 연구팀은 남성형 탈모 환자의 탈모 부위에 약 20군데 시술 범위를 설정한 후 나보타를 4주 간격으로 총 6회 투여했다.그 결과 치료 전에 비해 24주차에 모발 개수가 통계적으로 유의미하게 증가했고, 연구자의 육안 평가에서도 탈모가 개선된 것을 확인했다.현재 박 교수팀은 남성형 탈모 환자에게 투여 간격을 3개월로 늘리고 1회 모낭 주사 시 나보타의 용량을 증량해 탈모 치료에 더 효과가 우수하고 편리한 투여방법을 확인하는 연구자 임상을 진행 중이다.