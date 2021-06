천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] SPC그룹이 운영하는 파인 캐주얼 샐러드 브랜드 피그인더가든(PIG IN THE GARDEN)이 여름 시즌 신메뉴를 선보인다고 23일 밝혔다.이번 여름 시즌 메뉴는 '썸머 인 더 가든'(Summer in the Garden, 산뜻한 여름의 맛)을 주제로 제철 식재료를 활용한 것이 특징으로, 오는 8월 말까지 피그인더가든 전 매장에서 만나볼 수 있다.신제품은 △'썸머 쉬림프 콘 샐러드' △'슬림 콩담백면 샐러드' △'쉬림프 크랩 샌드위치' △'카라멜 스윗펌킨 스쿱 샐러드' 등 4종이다.이 밖에도 △달콤한 수박을 그대로 착즙한 '워터멜론픽' △오렌지와 요거트, 우유가 부드럽게 어우러진 '오렌지 요거라떼' 등 시즌 음료 2종도 출시했다.피그인더가든은 신메뉴 출시를 기념해 해피포인트 어플리케이션(해피앱) 고객을 대상으로 다음 달 31일까지 여름 시즌 메뉴를 포함해 1만5000원 이상 주문 시, 오렌지 요거라떼 1잔을 증정하는 이벤트를 진행한다.피그인더가든 관계자는 "입맛을 잃기 쉬운 여름철을 건강하게 이겨낼 수 있도록 제철 식재료를 활용한 다양한 신메뉴를 선보였다"며 "앞으로도 '건강한 포만감'을 줄 수 있는 다양한 메뉴를 지속해서 선보여 샐러드 시장을 선도해 나갈 것"이라고 전했다.