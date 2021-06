단일 세트만으로 이례적인 판매량

'맥너겟' 국내 일평균 판매량, 출시 전보다 250% ↑

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 맥도날드와 방탄소년단(BTS)이 함께 선보인 'The BTS 세트'가 누적 판매량 120만 개를 돌파하며 글로벌한 영향력을 입증했다고 23일 밝혔다.맥도날드의 The BTS 세트는 지난달 27일 출시한 이후 지난 21일까지 출시 한 달이 되지 않은 상황에서 국내에서만 120만 개 이상의 판매량을 기록했다. 단일 세트만으로 이례적인 판매 수치며 특히 사이드 메뉴로 구성된 세트가 단기간에 100만 개가 넘는 판매량을 기록한 것은 최초다.The BTS 세트는 맥너겟 10조각, 후렌치 후라이(M), 음료(M)와 스위트 칠리 및 케이준 소스로 방탄소년단이 좋아하는 메뉴로 구성됐으며, 맥도날드 '셀레브리티(Celebrity) 시그니처 메뉴 프로그램' 사상 최초로 단일 마켓을 넘어서 전 세계 50개 마켓의 고객들에게 선보이고 있다.또한 The BTS 세트가 출시된 후 21일까지 '맥너겟'의 국내 일평균 판매량은 The BTS 세트 출시 전 4주간의 일평균보다 250% 급증하기도 했다.한국맥도날드 관계자는 "The BTS 세트 출시 이후 남녀노소 많은 고객이 즐겨 찾아 주고 계시며, 그 결과 놀라울 만한 판매량을 기록했다"며 "약 일주일 정도 판매 기간이 남은 만큼 더 많은 고객이 찾아 주실 것으로 예상한다"고 말했다.The BTS 세트는 전국 맥도날드 매장 및 드라이브 스루 등을 통해 오는 30일까지 만나볼 수 있다.