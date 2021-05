마이크로바이옴 및 두피 전문가 초청, 연구 동향 공유

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 아모레퍼시픽이 대한모발학회(Korean Hair Research Society) 학술대회에서 '두피 마이크로바이옴'(scalp microbiome)을 주제로 심포지엄을 개최했다고 31일 밝혔다.아모레퍼시픽은 이번 심포지엄에 국내 마이크로바이옴 분야 전문가들을 초청해 최신 연구 동향을 공유했다. 더불어 두피에서의 마이크로바이옴에 대한 새로운 연구 결과와 앞으로의 가능성에 대해 논의했다.설우준 중앙대학교 시스템생명공학과 교수는 'An introduction to skin microbiome'을 주제로 발표했다. 전반적인 피부 마이크로바이옴에 대한 소개와 형성 과정 및 영향 요인을 밝혔으며, 질병이 있는 경우 마이크로바이옴의 미생물 구성 네트워크가 붕괴할 수 있다는 내용을 공유했다.박진 전북대학교 의과대학 피부과학교실 교수는 'What’s new in scalp microbiome?'을 주제로 두피 마이크로바이옴의 최신 연구 결과를 공유했다.이용희 아모레퍼시픽 기술연구원은 'Development of novel cosmetic active for healthy scalp based on clinical microbiota analysis'을 주제로 발표했다.해당 연구를 통해 정상 두피와 지루성·비듬 두피의 임상학적 마이크로바이옴을 비교 분석하고, 이를 바탕으로 건강한 두피 마이크로바이옴을 유지할 수 있는 녹차유래유산균(Lactobacillus plantarum APsulloc 331261) 신규 화장품 소재의 우수성을 규명하고자 했다.박영호 아모레퍼시픽 기술연구원장은 "아모레퍼시픽은 최근 녹차유산균 연구센터, 두피스킨 연구소(Scalp Skin Lab)를 통해 마이크로바이옴의 다양한 효능을 밝혀내는 중이다"며 "의미 있는 학술 교류를 지속해서 이어가며, 전 세계 고객에게 더 혁신적인 제품을 선보이기 위해 노력하겠다"고 말했다.앞으로 아모레퍼시픽은 피부과 전문의 등 모발 연구 전문가로 구성된 학술단체인 대한모발학회와 협력을 이어갈 방침이다.이를 위해 오는 2023년까지 3년간 대한모발학회 학술대회 심포지엄을 후원 및 공동 개최하며, 다양한 논의를 바탕으로 국내외 모발 전문가들과의 연구 네트워크를 강화해나갈 예정이다.