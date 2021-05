샴푸·페이셜·바디워시 기능 하나에 담아

피부 탄력과 활력을 주는 '타우린' 성분 함유

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 애경산업의 남성 스타일링 브랜드 '스니키'(SNEAKY)에서 3in1 '타우린 올인원 워시’(TAURINE ALL IN ONE WASH)를 출시했다고 20일 밝혔다.스니키 타우린 올인원 워시는 복잡한 샤워 단계를 줄여 머리부터 발끝까지 한 번에 세정해주는 남성 전용 올인원 제품이다. 특히 피부 탄력을 증가시키고 피부에 활력을 주는 '타우린' 성분을 함유해 상쾌하고 개운한 세정이 가능한 것이 특징이다.헤어 케어에 도움을 주는 아르간커넬·호호바씨·마카다미아씨 오일을 담은 '3-오일 콤플렉스'(3-Oil ComplexTM)를 함유해 두피 보호 및 모발을 부드럽게 케어해준다.또한 건강한 바디 케어에 도움을 주는 3가지 자연 유래 추출물과 5가지 자연 유래 보습 및 진정 성분을 함유해 건조하고 푸석푸석한 남성 피부에 보습과 진정 케어를 해준다.스니키 타우린 올인원 워시는 피부 자극 테스트는 물론 미세먼지 세정 테스트를 완료 받아 외출 후 머리 및 몸에 붙은 미세먼지까지 깨끗한 세정이 가능하다. 또한 실리콘, 파라벤 등 피부에 걱정되는 성분 6종을 함유하지 않아 피부에 부담 없이 사용할 수 있다.스니키 관계자는 "스니키 타우린 올인원 워시는 복잡한 샤워 단계를 줄여 간편하면서도 상쾌한 세정을 도와주는 제품으로 사용의 편리성과 합리적인 가격까지 더해져 많은 남성의 인기를 끌 것으로 예상된다"고 말했다.