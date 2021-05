'솟솟굿즈'와 함께 하이킹 필수템 소개

앰배서더 '두두부부' 라이브 테마 토크 마련

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 코오롱인더스트리FnC 부문(이하 코오롱FnC) '코오롱스포츠'가 오는 30일까지 현대카드 트래블 라이브러리에서 팝업 전시를 진행한다고 20일 밝혔다.이번 전시는 코오롱스포츠와 현대카드 트래블 라이브러리가 함께 기획한 것으로, 'Travel Theme 60. Hiking'을 주제로 진행된다. 코오롱스포츠는 하이킹에 어울리는 코오롱스포츠의 용품과 더불어, 콘셉트 스토어인 솟솟상회와 솟솟618에서만 판매하는 솟솟굿즈를 소개한다.이번 전시는 다양한 고객층이 즐겨 찾는 현대카드 트래블 라이브러리에서 솟솟굿즈를 선보여 색다른 코오롱스포츠의 모습을 전달하고자 한다. 또한 하이킹이라는 콘셉트에 맞게, 하이킹에 필요한 소품들과 용품을 한눈에 볼 수 있게 했다.코오롱스포츠는 이번 전시와 함께 브랜드 앰배서더인 '두두부부'의 라이브 테마 토크도 준비했다. '두두부부'는 '두 바퀴의 자전거와 두 다리의 하이킹으로 세계를 여행하는 부부'라는 뜻으로, 양희종과 이하늘 부부의 닉네임이다.두두부부는 'See you on the trail'이라는 주제로 백두대간의 하이킹 이야기를 비롯한 장거리 하이킹에 대해 소개하는 것은 물론 요즘 시대에 걷는다는 것의 의미를 전달할 예정이다. 토크 이벤트는 현대카드 컬처·라이브스타일 앱 'DIVE'(다이브)의 유튜브 채널을 통해 26일 방송된다.박성철 코오롱스포츠 브랜드 매니저는 "코오롱스포츠는 아웃도어의 전문성을 간직한 채 대신 신선한 모습으로 고객과의 접점을 모색하고자 한다"고 전했다.