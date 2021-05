Front-end, Back-end, SRE 엔지니어 등 7개 IT분야서 두 자릿수 모집

박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 엔카닷컴이 2021년 IT 개발자 신입/경력 상시 채용을 실시한다고 14일 밝혔다.엔카닷컴은 IT 플랫폼 기업으로서의 기업 역량이 강화되고 지속 성장함에 따라, 매년 신규 개발자 채용 규모 또한 꾸준히 확대하고 있다. 이에 공개 채용과는 별도로 개발자 상시 채용 기회를 처음으로 마련해, 미래의 엔카닷컴을 이끌어갈 우수한 IT 인력 영입에 적극 나선다는 방침이다.모집분야는 △Front-end 개발, △Back-end 개발, △SRE 엔지니어, △안드로이드 개발, △iOS 개발, △플랫폼 QA, △정보보안 분야다. 채용 과정은 서류 전형, 실무진 면접, 임원 면접 순이다. 특히 서류 접수 단계에서는 작성 항목을 간소화한 개발자 특화 채용 프로세스를 운영해 지원자들의 편의성을 고려했다. 채용 규모는 두 자릿수 채용 예정이며, 자세한 사항은 엔카 채용 사이트에서 확인 가능하다.한편 엔카닷컴 IT/개발 조직은 ‘Trust(신뢰)·Specialist(전문가)·Respect(존중)’라는 3가지 핵심가치 지향 아래, 더 나은 서비스를 위해 이용자 관점에서 고민하는 개발자로 성장 할 수 있도록 차별화된 근무 환경과 문화를 갖췄다.대표적으로 정기 코드리뷰 문화, 월 정기 IT 세미나, 자체 스터디 등이 조직 문화로 활발히 진행되고 있다. 이와 함께 외부 교육 수강 지원, 세미나 참가비 지원 등의 복리후생도 제공한다.김명주 엔카닷컴 IT/개발실 실장은 “엔카닷컴은 우수한 역량의 IT 개발 지원자들이 보다 다양하게 채용 기회를 접할 수 있도록 개발자 상시 채용을 마련했다”며 “개발자에 대한 존중과 이들의 역량을 최대한으로 발휘할 수 있는 최적의 근무 환경을 제공하는 엔카닷컴에서 많은 분들이 함께 성장해 나갈 수 있기를 기대한다”고 말했다.