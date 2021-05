고객이 원하는 음료 레시피 선택

최종 결정된 레시피 다음 달 말 정식 음료로 출시

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 스타벅스커피 코리아가 13~27일 고객이 직접 프라푸치노 음료 개발에 참여하는 'YES or NO 프라푸치노' 이벤트를 전개한다고 12일 밝혔다.YES or NO 프라푸치노 이벤트는 에스프레소 샷, 시럽, 우유 등 음료에 따라 다양한 재료를 조합해 고객의 취향에 맞게 음료를 만드는 스타벅스의 커스터마이징 서비스에 착안했다. 고객이 직접 음료 레시피를 선택하고 이후 완성된 음료를 스타벅스의 정식 음료로 출시하는 대고객 참여형 음료 개발 이벤트다.1~7단계의 음료 레시피 대결 형태로 진행되며, 커피 유무를 선택하는 1단계부터, 2단계 베이스, 3단계 메인 플레이버, 4단계 서브 플레이버, 5단계 휘핑 종류, 6단계 토핑 종류를 거쳐 7단계 드리즐 종류까지 각 단계마다 제시된 2~3개의 보기 중 고객이 직접 원하는 레시피를 선택하면 된다.이벤트는 스타벅스 애플리케이션에 탑재된 마이 스타벅스 리뷰를 통해 진행되며, 단계별로 다수의 선택을 받은 레시피를 다음 단계 투표 때 공개한다. 스타벅스 공식 인스타그램 스토리를 통해서도 각 레시피 단계별 투표 중간 결과 및 최종 결과를 중계하며 고객과 소통할 계획이다.13~14일 1단계를 시작으로, 7단계(25~26일)까지 단계별로 이틀씩 순차적으로 레시피 대결이 진행되며, 마지막 날인 오는 27일에는 최종 투표 결과 공개와 함께 음료 네이밍 이벤트를 진행한다. 투표를 통해 완성된 레시피로 다음 달 말에 스타벅스의 정식 프라푸치노 음료를 출시할 예정이다.참여 대상은 스타벅스 리워드 회원 중 이벤트 기간 사이렌 오더로 프라푸치노 음료를 구매한 고객이거나 최근 1년간 프라푸치노를 구매한 경험이 있는 스타벅스 리워드 회원 중 이벤트 기간 사이렌 오더를 이용한 고객이라면 누구나 참여 가능하다.이벤트에 참여한 고객에게는 풍성한 별 적립 선물을 제공한다. 각 레시피 대결에 참여할 때마다 참여 별 1개씩이 적립돼, 총 7단계에 이르는 모든 레시피 대결에 참여 시 7개의 참여 별을 비롯해 추가로 5개의 출석 별을 제공한다.아울러 본인의 선택과 단계별 레시피 투표 결과가 일치할 경우 각 단계 당 별 1개씩이 추가로 적립돼 최대 7개의 추가 별이 제공되며, 레시피 대결 이후 진행되는 음료 네이밍 이벤트에 참여할 경우 네이밍 별 1개가 추가로 적립된다.최종적으로 모든 단계와 네이밍 이벤트에 참여한 고객에게 최대 20개의 별 적립 혜택을 제공할 예정이다.장석현 스타벅스 데이터 인텔리전스팀장은 "개인의 취향에 맞게 맞춤형 음료를 만들고자 하는 커스터마이징에 대한 높은 관심을 반영해 기획된 이벤트"라며 "고객이 참여한 레시피로 음료가 출시된다는 점에서 색다르면서도 뜻깊은 즐거움을 제공한다"고 밝혔다.