플랫폼, 브랜드, 고객 상호 관계에 초점

변화 대응 및 CJ온스타일 사업 전략 위해 키워드 6개 도출

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 라이브 취향 쇼핑플랫폼 CJ온스타일이 올해 소비 트렌드 키워드로 'ENGAGE'(결속)를 선정했다고 3일 밝혔다.ENGAGE 키워드를 토대로 CJ온스타일은 올 한해 플랫폼, 브랜드, 고객이 따로 존재하던 기존 유통 패러다임에서 벗어나 서로에게 관여하고 긍정적인 관계를 맺을 수 있는 다양한 활동을 펼칠 예정이다.이번 키워드는 CJ온스타일과 서울대학교 소비트렌드분석센터가 공동으로 선정했다. 영단어 ENGAGE의 알파벳을 활용, CJ온스타일만의 새로운 유통 생태계를 제안할 수 있는 상세 키워드 6개도 도출했다.△Enrich 'Real Me'(어바웃 '찐' 미) △New Days for 'On-time' People(온타임 피플) △Give Me Warm and Sweet Touch(온(溫)-터치) △Advent of Directing Consumers(양방향 디렉터) △Green Lights to 'Like-Commerce'(LIKE 커머스) △Establish 'CJ ONSTYLE' Universe(CJ온스타일 유니버스)로 모두 결속과 연관돼 있다.어바웃 '찐' 미는 당연하게 누려온 것들이 모두 변화하면서 '진짜 나에게 중요한 것'을 고민하는 본질 소비가 부상한 점에 착안했다. 내가 선택한 상품과 브랜드를 통해 자신을 정의하면서 자아를 형성하는 소비자에게 CJ온스타일이 고객의 취향을 공감할 수 있는 쇼핑 플랫폼으로 거듭나야 한다는 의미다.온(ON)타임 피플은 지금이 아니면 안 되는 시간의 한정성이 소비자들에게 상품과 서비스를 가장 매력적으로 만드는 트렌드를 말한다. CJ온스타일의 라이브 서비스 강점을 극대화해 고객과 긍정적인 관계를 형성해야 함을 시사한다. 온(溫)-터치는 언택트, 비대면 환경에서도 인간적인 연결을 느낄 수 있는 세심한 고객 관리를 통해 쇼핑에 온기를 불어넣자는 전략이다.쇼핑 안목을 갖춘 소비자들의 활약이 브랜드의 상품 기획에 관여하는 빈도가 높아짐에 따라 양방향 디렉터라는 키워드도 도출했다. 이 트렌드는 소비자가 제품 및 서비스 기획 단계에 직접 참여하는 '에디슈머'와 소비자가 직접 셀러로 나서는 '세일즈슈머'가 늘고 있는 현상도 의미한다.LIKE 커머스는 넘쳐나는 정보와 선택지로부터 고객 취향에 딱 맞는 콘텐츠를 유통사가 직접 제안해야 하는 점을 말한다. 소비자들이 좋아요(LIKE)를 누르는 콘텐츠가 쌓여감에 따라 고객과의 공감대와 관계도 정교해짐을 뜻한다.마지막 키워드는 CJ온스타일 유니버스다. 산업 간 경계가 허물어지며 소비자들은 온·오프라인을 구분하지 않는 것은 물론 다양한 디바이스, 플랫폼, 브랜드를 부유하는 것에 익숙하다.그럴수록 TV, 모바일, 웹을 넘나드는 무경계 쇼핑 경험을 설계해 매끄러운 유통 플랫폼을 구축하는 전략이 필수적으로 요구된다. 채널의 경계 없이 소비자가 언제든 친숙하게 드나들 수 있는 플랫폼을 구축하자는 목표를 담고 있다.장갑선 CJ온스타일 브랜드마케팅팀장은 "코로나19로 소비자 라이프스타일 변화가 가속화되며 유통 산업 및 소비 시장 전반으로 양적, 질적 변화가 예상된다"며 "지속적인 트렌드 연구를 통해 유통 환경 변화에 발 빠르게 대응하고 고객에게 새로운 쇼핑 경험을 제공할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.