박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 기업회생 절차에 들어간 쌍용차가 힘겨운 상황을 돌파하기 위해 신차를 출시했다. 픽업트럭 ‘더 뉴 렉스턴 스포츠&칸’을 출시, 재도약의 발판으로 삼겠다는 전략이다.픽업트럭은 도로상태를 가리지 않는 주행능력과 견고한 차체 및 강력한 견인능력까지 겸비하고 있다. 특히 험로 주행에서 본 성능이 발휘되는 픽업트럭은 어려운 행보를 앞두고 있는 쌍용차의 현재 상황과 어울리는 신차라는 느낌이다.기존 렉스턴 칸 부분변경 모델인 이번 신차는 ‘Go Tough(고 터프)’ 디자인 콘셉트에 맞게 강력하면서도 한국형 픽업트럭의 감성을 갖췄다. 쌍용차는 2002년부터 20여년 동안 픽업트럭 시리즈를 지속 출시하며, 고객의 다양한 라이프스타일에 맞춰 진화해 왔다.지난 22일 시승현장에서도 더 뉴 렉스턴 칸을 정해진 시간내 자유롭게 시승하도록 준비, 기자가 원하는 스타일대로 주행할 수 있게 했다.서울 서초구의 한 카페에 준비된 시승장에서 처음 마주친 더 뉴 렉스턴 칸은 강인하면서도 웅장해 보였다. 이번 모델에 붙은 차명 ‘칸’은 역사상 가장 광대한 영역을 지배했던 몽고제국의 군주에서 따온 것으로, 한계가 없는 새로운 레저 라이프 스타일을 선사하겠다는 쌍용차의 의지를 담았다.시승차의 정확한 트림은 더 뉴 렉스턴 칸의 프레스티지 급이다. 시승차는 기본 판매가격 3165만원에 4륜구동시스템과 다이내믹 패키지2, 3E어라운드 뷰 시스템 등 각종 옵션을 추가, 총 3805만원에 판매되고 있다.뉴 렉스턴 칸의 첫인상은 압도적인 차체 크기에서 제일 먼저 다가왔다. 차량 전장은 5m가 훌쩍 넘는 5405㎜였으며, 전장도 2m가 조금 안되는 1950㎜였다. 전고는 다이내믹패키지2 적용기준 1865㎜, 축거는 3219㎜다.외관 디자인도 정통 픽업의 터프하고 강인한 스타일에 충실했다. 특히 전면부의 수직적으로 구성된 LED 안개등의 묵직하면서도 절제된 모습이 인상적이었으며, 큰 차체를 더욱 부각시켜주는 라디에이터그릴도 눈길을 끌었다. 측면에는 사이드실 하단까지 커버하는 클린실 도어를 적용, 승하차 편의성을 올리는 것은 물론 옷에 이물질이 뭍지 않도록 한 것이 눈에 띄었다.운전석에 앉아 주행을 시작하니 묵직한 외관과 달리 가벼운 가속 페달과 쉽게 돌아나가는 스티어링휠(운전대)로 경쾌함이 느껴졌다. 시승코스는 서울 논현동에서 남양주 물의정원 주차장을 찍고 오는 코스. 정체구간과 고속구간, 커브길이 포함된 일반도로를 확인하기 위해서다.공도에서의 더 뉴 렉스턴 칸은 일반 SUV만큼 편안함이 가장 인상적이었다. 쌍용차가 서울시내에서 픽업트럭 시승행사를 마련한 것이 일상 속 편안한 주행감에 자신이 있기 때문이라는 생각이 들 정도다.저속 주행에서는 강한 힘과 함께 가속페달을 밟음과 동시에 치고나가는 토크가 만족감을 선사했으며, 고속 주행중에서도 적당한 가속감에 시원시원하게 달려가는 점이 좋았다. 가장 만족스러웠던 점은 소음이다. 주행 중 디젤엔진 특유의 소음은 실내로 유입되지 않았으며, 풍절음 역시 무시해도 좋을 정도였다.실제 쌍용차는 더 뉴 렉스터 칸의 소음을 잡기 위해 많은 노력을 기울였다. 엔진룸 어라운드실로 방음/방진/방수 성능을 향상시켰으며, 빅사이즈 러버엔진마운트를 적용해 엔진 노이즈의 실내 유입을 최소화했다. 8개의 보디마운트와 직물 타입 휠하우스 커버 등을 통해 노면소음을 효과적으로 차단했다. 각 도어에는 4중 구조 실링으로 외부 노이즈 유입을 최소화했으며, 언더커버를 적용해 소음진동을 잡았다.동력성능은 픽업트럭으로 무난했다. 이번 모델에는 e-XDi220 LET 디젤엔진과 아이신(AISIN AW) 6단 자동변속기가 탑재됐다. e-XDi220 LET 엔진은 최고출력 187마력/3800rpm의 성능을 발휘한다. 견인력 등을 알수 있는 최대토크는 42.8kg·m(1600~2600rpm)다.아아신 6단 자동변속기는 글로벌 46개 메이커의 다양한 모델을 통해 검증 받았으며, 특히 e-XDi220 LET 엔진과 최고의 궁합을 이뤄 신속하면서도 매끄러운 변속으로 다이내믹한 주행성능을 구현한다.운전석은 처음 주행하는 운전자가 바로 적응할 수 있을 정도로 편안했다. 클러스터(계기판)는 디지털과 눈금의 아날로그가 조합돼 가독성이 좋았고, 센터페시아 역시 간결하게 정돈됐다. 다만 개인적으로 인포테인먼트는 네비게이션 그래픽 등이 다소 투박해 보이는 면이 있어 다소 아쉬움으로 남았다.더 뉴 렉스턴 칸은 캠핑, 차박, 레저 등 아웃도어 활동에 특화된 모델인만큼 적재공간도 인상적이다. 픽업트럭의 특징인 후면 데크(짐칸)는 마치 그냥 트럭수준이라고 생각이 들 정도였다. 실제 칸의 데크는 1262ℓ(VDA 기준)용량에 700kg(파워 리프 서스펜션)까지 적재 가능하다. 회전식 데크후크도 적용해 적재 편의성 역시 높였다. 테일게이트도 간편하게 열고 닫을 수 있었으며, 밟고 올라갈 정도로 견고한 내구성을 보였다.이밖에도 더 뉴 렉스터 칸은 각종 아웃도어 활동에 도움이 되는 주행능력을 갖췄다. 4륜 구동시스템은 일반적인 환경에서는 후륜구동으로 효율성 높고, 운전자 판단에 따라 주행환경을 고려해 4WD_High 또는 Low 모드를 선택해 구동시킬 수 있다.이번 모델에 적용된 차동기어잠금장치(Locking Differential)는 일반 차동기어장치가 적용된 모델에 비해 등판능력은 5.6배, 견인능력은 4배 가량 각각 우수하다. 다이내믹 패키지로 특별하게 구성된 서스펜션은 험로 주파능력 개선은 물론 핸들링 성능과 주행 안정성을 향상시켰다.이강 쌍용자동차 디자인센터 상무는 출시 당시 “신형 스포츠&칸은 프로페셔널하게 일하고 여가 시간은 누구보다 열정적으로 즐기는 고객들이 꿈꾸던 라이프스타일과 함께 하는데 부족함이 없도록 내면(주행)의 안전함에 눈으로 보여지는 강인함과 튼튼함을 더했다”고 설명했다.한편 쌍용차는 신형 스포츠&칸의 모델별 트림을 재조정, 고객의 니즈는 강화하고 가격부담을 최소화했다. 칸 모델은 △와일드 2856만원 △프레스티지 3165만원 △노블레스 3649만원이다. 스포츠 모델은 △와일드(M/T) 2439만원 △프레스티지 2940만원 △노블레스 3345만원이다. 두 모델 모두 연간 자동차세 2만8500원, 개인 사업자 부가세 환급(차량가격의 10%) 등 경제성을 갖춘것도 장점이다.