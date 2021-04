'코스메틱 브랜드 위크', '릴레이 STAMP' 등 진행

피터팬 에피소드 재해석한 '네버랜드 in AK플라자' 전시

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] AK플라자는 가정의 달인 5월을 맞아 'Love is here' 시즌 테마를 AK플라자 전 점에서 전개한다고 30일 밝혔다.Love is here 시즌 테마는 감사함을 전할 곳이 많은 5월 소중한 사람에 대한 의미를 되새기며 그 마음이 잘 전달됐으면 하는 바람을 7가지 컬러의 무지갯빛으로 형상화했다.AK플라자는 이번 시즌 기간, '코스메틱 브랜드 위크', '정관장 건강 대전' 등의 브랜드 행사와 '릴레이 STAMP' 이벤트, '네버랜드 in AK플라자' 전시도 함께 선보인다.먼저 코스메틱 선물 수요가 높은 가정의 달을 맞아 코스메틱 브랜드 위크가 다음 달 1~9일 AK플라자 전 점에서 진행된다. 참여 브랜드는 △랑콤 △에스티로더 △설화수 △오휘 △후 등의 인기 브랜드로 어느 때 보다 세트 구성과 구매 혜택을 강화했다.이밖에 정관장 건강 대전을 포함, 골프 웨어, 유·아동 의류, 안마의자 등 다양한 상품군에서 가정의 달 선물 기획전을 진행한다.구매 영수증 이벤트 릴레이 STAMP도 다음 달 5일까지 실시한다. 참여 방법은 간단하다. AK플라자에서 쇼핑 후 구매 영수증 바코드 번호를 AK플라자 모바일 앱을 통해 입력해 회차별 미션을 완료하면 최대 3000점의 마일리지를 준다. 3회차 미션을 완료해 자동 응모된 고객 중 2명을 뽑아 '다이슨 에어랩'을 추가 증정한다.네버랜드 in AK플라자 전시는 동화 피터팬 속 '성장'을 주제로 에피소드를 재해석한 에디팅 전시로 플라자 전 점에서 진행된다. 피터팬이 네버랜드를 모험하며 고난과 역경을 극복하고 성장하는 스토리를 통해 코로나로 힘든 시기를 보내는 고객들에게 위로와 응원의 메시지를 전한다.체험형 콘텐츠를 기반으로 운영되는 이번 전시는 아이들에게는 동심의 세계를, 부모에게는 어린 시절의 추억을 회상 시켜 가족 단위 고객들에게 특별한 경험을 선사할 예정이다. 전시는 각 지점별 운영 기간이 상이하며, 자세한 내용은 각 지점 홈페이지를 통해 확인 가능하다.AK플라자 마케팅 관계자는 "AK플라자가 제공하는 풍성한 볼거리와 함께 소중한 사람들과 뜻깊은 가정의 달을 보내시길 기대한다"고 말했다.