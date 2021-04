김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 호텔신라의 프리미엄 비즈니스 호텔 신라스테이는 5월 가정의 달을 맞아 가족 고객들을 위한 다양한 혜택의 호캉스 패키지를 선보인다고 29일 밝혔다.이번 가정의 달 패키지는 언택트 상품부터 야외 테마파크로 떠나는 피크닉 패키지까지 가족 취향에 따라 선택할 수 있도록 했다.어린이날을 기념해 온 가족이 함께 떠나는 국내 여행을 계획하고 있다면 신라스테이 서부산의 ‘언택트 키즈 스파’(Untact Kids Spa) 패키지가 있다.어린 자녀를 동반한 가족을 위해 기획된 것으로 지난 4월 오픈한 신라스테이 서부산이 새롭게 선보이는 ‘테라스 온돌’ 객실을 경험할 수 있다.테라스 온돌룸은 독립된 야외 테라스를 갖추고 있어 자녀들이 안심하고 이용할 수 있을 뿐만 아니라 테라스 공간에는 별도 자쿠지도 있어 온 가족이 함께 스파와 물놀이를 즐길 수 있다.또한 패키지 구성에는 물놀이 후 아이들에게 안심하고 먹일 수 있는 유기농 간식으로 구성된 키즈 미니바, 어린이 물놀이 키트, 조식 TO GO 도시락 등 알찬 혜택이 포함돼 있어 코로나19로 여행을 미뤄왔던 가족을 위한 언택트 패밀리 호캉스로 제격이다.상품구성은 △테라스 온돌룸(1박) △엘르 스윔웨어 키즈 물놀이 키트(1개) △객실 내 키즈 미니바 △조식 TO GO 도시락(2인)으로 구성됐으며, 6월 30일까지 신라스테이 서부산에서 이용할 수 있다.화창한 봄 날씨를 즐기며 야외 테마파크로 가족 나들이를 떠날 수 있는 ‘웰컴 투 에버랜드’ 패키지도 준비돼 있다.‘웰컴 투 에버랜드’ 패키지는 에버랜드에서 다양한 놀이기구를 체험하며 추억을 쌓을 수 있도록 했고 피크닉 후에는 특급호텔 수준의 침구류로 구성된 호텔 객실에서 편안한 휴식을 취할 수 있도록 했다. 특히 가족끼리 더욱 여유로운 시간이 될 수 있도록 레이트 체크아웃(오후 3시까지) 혜택과 보다 안전한 피크닉을 위해 살균 소독제를 기프트로 증정한다.패키지는 △객실(1박) △에버랜드 입장권(2매 또는 3매, 패키지별 상이) △신라스테이 무선 충전기 1개 △코코리 살균 소독제 50㎖ 1개(선착순 제공) △레이트 체크아웃 오후 3시(일부 지점 및 특정 요일 제외)로 구성됐으며, 신라스테이 전 지점에서 오는 9월까지 이용 가능하다.자녀에게 어린이날 두 가지 선물을 동시에 줄 수 있는 ‘스위트 데이즈 포 키즈’(Sweet Days For Kids) 패키지도 출시했다. 이 패키지를 이용하면 뉴미디어 어린이 놀이터 ‘펀토리 하우스’ 이용권과 함께 귀여운 사이즈의 한정판 신라스테이 미니 베어 기프트 세트를 제공받을 수 있다.여기에 온 가족이 편안하고 여유롭게 호캉스를 즐길 수 있도록 패밀리 트윈 객실과 레이트 체크아웃 혜택을 제공하며, 자녀들과 함께 안전하고 편리하게 객실에서 호텔 뷔페를 즐길 수 있는 중식 TO GO 도시락도 포함돼 있다.풍성한 어린이날 선물을 안겨줄 수 있는 ‘스위트 데이즈 포 키즈’ 패키지는 △패밀리 트윈 객실(1박) △펀토리 하우스 이용권(1매, 선착순 제공) 리미티드 미니 베어 기프트 세트(1개) △중식 TO GO 도시락(2인용) △레이트 체크아웃 오후 3시 혜택으로 구성됐다. 신라스테이 삼성, 역삼, 서초, 광화문, 마포, 서대문, 구로에서 6월 말까지 이용할 수 있다.