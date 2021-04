일회용 컵 없는 친환경 활동, 청년 고용 지원 위한 매장

천소진 기자

[데일리한국 천소진 기자] 스타벅스커피 코리아는 기존 순천YMCA가 운영해 왔던 'NO 플라스틱 카페'를 스타벅스 재능기부 카페 11호점으로 새롭게 단장해 오픈한다고 28일 밝혔다.오픈 기념식에는 송호섭 스타벅스커피 코리아 대표이사와 허석 순천시장, 신택호 순천YMCA 이사장, 스타벅스 협력사인 노대석 디자인 어반 대표 등이 참석해 재능기부 카페 11호점의 새로운 출발을 함께 축하했다.스타벅스 재능기부 카페는 청소년, 어르신, 장애인, 다문화가족, 취약계층 여성들이 근무하는 지역사회 기관의 노후된 카페 등을 대상으로 시설 및 인테리어 리노베이션, 바리스타 교육, 매장 운영 노하우 등을 전수하는 사회공헌 프로그램이다.이번 재능기부 카페 11호점인 NO 플라스틱 카페는 그동안에도 NO 플라스틱 캠페인에 동참하며 매장에서 일회용 컵을 사용하지 않는 친환경 카페로 운영돼왔다. 앞으로도 지역사회에 지속가능한 친환경 활동을 지속 이어 나가면서, 청년 고용 확산을 위해서도 노력해 나갈 예정이다.스타벅스는 바리스타 교육과 함께 커피 기구를 비롯한 오픈 준비에 따른 모든 제반 비용을 지원하고, 협력사인 디자인어반(인테리어), 호진이엔지(전기시설), 조은주비산업(배관 설비), 한국공조에스에이(냉난방 시설), 가나기획(간판)이 용역 제공을 통해 재능 기부 활동에 동참했다.오픈식에 맞춰 스타벅스는 특별 제작한 텀블러 100개를 재능기부 카페 11호점 운영을 위해 기부했으며, 순천 지역 스타벅스 매장의 바리스타들이 정기적으로 방문해 커피 교육을 진행하고 카페 운영 노하우를 공유하는 등 지속적인 재능 기부 활동을 펼쳐 나갈 예정이다.송 대표는 "순천 지역의 친환경 활동과 청년 고용을 지원하게 되는 재능기부 카페 11호점을 오픈하게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 지역사회와 상생해 나가는 다양한 지원 활동을 지속해서 이어 나가겠다"고 소회를 밝혔다.