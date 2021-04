차세대 자동차 시장 겨냥한 미래형 에어리스 & 하이브리드 타이어로 기술력 입증

박현영 기자

[데일리한국 박현영 기자] 금호타이어는 독일 iF 디자인 어워드 2021 운송기기 부문에서 2개 제품이 본상을 수상했다고 26일 밝혔다.올해 금호타이어는 독일 iF 디자인 어워드에서 미래 지향적 기술력을 담은 컨셉타이어인 에어리스 타이어 e-NIMF와 하이브리드 타이어 e-TOPs가 수상의 명예를 안았다.금호타이어 측은 “특히 스마트 모빌리티 사회로 급변화 함에 따라 미래 자동차 시장을 선도할 수 있는 신개념 타이어 연구를 지속 연구/개발을 추진 해왔다”며 “이번 iF 수상을 통해 그간의 노력을 검증 받을 수 있는 발판이 됐다”고 강조했다.또한 이번 수상작품 이외에도 지속적으로 차세대 미래 자동차를 겨냥한 타이어 연구/개발을 추진 중이라고 금호타이어는 설명했다.조만식 연구개발본부장은 “금호타이어는 자율 주행차 등 미래 모빌리티 트렌드의 변화에 따라 혁신적인 기술 개발에 힘쓰고 있다”면서 “이번 iF 디자인 어워드에서 수상한 2개 제품은 지난해 북미 IDEA 디자인 어워드에서도 수상한 이력이 있으며 금호타이어가 보유한 미래지향적 디자인 역량 및 기술력을 입증하는 성과라고 평가된다”고 말했다.한편 iF 디자인 어워드는 독일의 인터내셔널 포럼 디자인이 주관하는 국제 디자인상으로, 디자인 분야의 아카데미상으로 불린다. 올해로 68년의 전통을 자랑하며 레드닷 디자인 어워드, IDEA 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인상에 포함된다. 수상작들은 디자인은 물론 혁신성, 환경 친화성, 완성도, 기능성, 편리성 등의 종합 평가를 거쳐 결정된다.